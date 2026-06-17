Finale NBA lige 2026. najgledanije u posljednjih 28 godina Pobjeda Knicksa kojom su osvojili titulu privukla 24,5 miliona gledalaca, dok je doigravanje oborilo rekorde gledanosti

Finale NBA lige 2026. između New York Knicksa i San Antonio Spursa bilo je najgledanije prvenstveno finale NBA lige u posljednjih 28 godina, saopćila je liga u utorak.

Serija od pet utakmica u prosjeku je privukla 20,6 miliona gledalaca na mrežama ABC i ESPN, što je najveća gledanost finala još od 1998. godine, prema podacima NBA lige.

Peta utakmica, u kojoj su Knicksi osvojili svoju prvu NBA titulu nakon 53 godine, imala je prosječno 24,5 miliona gledalaca, a vrhunac gledanosti dostigao je 33 miliona u 23.15 sati po lokalnom vremenu. NBA je saopćila da je to najgledanija peta utakmica finala od 1998. godine.

Liga je također navela da je doigravanje 2026. bilo najgledanije u posljednjih 28 godina na platformama ABC, ESPN, Amazon Prime Video, NBC i Peacock.

Finalna serija ostvarila je rekordan udio u gledanosti od 38,3 posto, što je najveći procenat u historiji prvenstvenih finala.

Serija je postavila rekorde i na digitalnim platformama.

Prema podacima NBA lige, finale je ostvarilo 15 milijardi pregleda na društvenim mrežama, gotovo tri puta više od prethodnog rekorda postavljenog 2025. godine. Sama peta utakmica generirala je više od četiri milijarde pregleda, nadmašivši prethodni rekord za jednu utakmicu postavljen tokom četvrte utakmice.

NBA je saopćila da je doigravanje 2026. uključivalo rekordnih osam utakmica koje su pojedinačno ostvarile više od milijardu pregleda na društvenim mrežama.

Rekordne nivoe dostigla je i prodaja navijačkih proizvoda.

Liga je navela da su New York Knicksi postavili apsolutni rekord kompanije Fanatics po prodaji navijačkih proizvoda za bilo koji tim koji je osvojio šampionsku titulu u bilo kojem sportu, i to u roku od 24 sata nakon osvajanja naslova prvaka.