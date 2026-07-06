Svjetska krovna kuća fudbala navodi da Belgijski savez nije imao pravni osnov da ospori odluku kojom je američkom napadaču dozvoljeno da igra

FIFA proglasila žalbu Belgije za Baloguna „nedopuštenom“ Svjetska krovna kuća fudbala navodi da Belgijski savez nije imao pravni osnov da ospori odluku kojom je američkom napadaču dozvoljeno da igra

FIFA je u ponedjeljak odbacila prigovor Belgije u vezi s pravom nastupa Amerikanca Folarina Baloguna, nakon što je svjetsko fudbalsko upravno tijelo suspendovalo njegovu kaznu od jedne utakmice neigranja, čime je napadaču Sjedinjenih Američkih Država omogućeno da igra u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva, javlja Anadolu.

Balogunova suspenzija zbog crvenog kartona, koji je dobio nakon starta nad bh. reprezentativcem Tarikom Muharemovićem, ukinuta je uoči meča osmine finala nakon što je američki predsjednik Donald Trump lično pozvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da preispita ovaj slučaj.

„Apelaciona komisija FIFA-e proglasila je zahtjev koji je podnio Kraljevski fudbalski savez Belgije (RBFA) nedopuštenim“, navodi se u saopštenju FIFA-e, prema medijskim izvještajima.

„Zahtjev je proglašen nedopuštenim iz razloga što RBFA nije strana u postupku i, kao takav, nema pravni osnov za žalbu na odluku“, dodaje se.

Fudbalski savez Belgije saopštio je da je „zapanjen“ nakon što je Balogunova suspenzija od jedne utakmice ukinuta, što je američkom napadaču omogućilo da nastupi u ovosedmičnom susretu u Seattleu.

Iz RBFA su naveli da su tražili pojašnjenje od FIFA-e nakon što su iz medijskih izvještaja saznali da je Balogunova suspenzija ukinuta, zahtijevajući kopiju odluke, objašnjenje procesa i pojašnjenje primjenjivih propisa.

Kazali su da je FIFA, umjesto toga, njihovo pismo tretirala kao žalbu, imenovala sudiju, dala savezu samo „nekoliko sati“ da dovrši žalbu i nije pružila „apsolutno nikakve informacije“ o odluci.

RBFA je saopštio da je obavijestio Fudbalski savez SAD-a kako osporava pravo nastupa ovog igrača ukoliko se nađe u sudijskom zapisniku utakmice, ostavljajući otvorenom mogućnost za dalje korake.

U ponedjeljak je i UEFA saopštila da je FIFA „prešla crvenu liniju“ dozvolivši Balogunu da igra protiv Belgije, tvrdeći da je ta odluka dovela u pitanje „integritet igre“.