FIFA predstavila BiH: Zmajevi žele prvi plasman u nokaut fazu Mundijala Barbarez i njegov tim u Sjevernoj Americi imaju jasan cilj – plasman među 16 najboljih selekcija svijeta, poručili su iz FIFA-e

Krovna svjetska kuća fudbala FIFA predstavila je u nedjelju fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u najavi Svjetskog prvenstva 2026. godine, ističući ambiciju selektora Sergeja Barbareza da ekipa prvi put izbori plasman u nokaut fazu turnira.

Bosna i Hercegovina osigurala je učešće na Mundijalu 31. marta 2026. godine, nakon što je u dramatičnom evropskom baražu savladala Italiju poslije izvođenja jedanaesteraca.

Iz FIFA-e su podsjetili da će ovo biti tek drugi nastup bh. reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, nakon debitantskog učešća 2014. godine u Brazilu.

Navodi se da će Barbarez i njegov tim u Sjevernoj Americi imati jasan cilj – plasman među 16 najboljih selekcija svijeta.

Žrijeb je odredio da Bosna i Hercegovina igra u grupi B zajedno s domaćinom Kanadom, te reprezentacijama Katara i Švicarske.

Barbarez je istakao da je plasman na Svjetsko prvenstvo već veliki uspjeh za ekipu.

„Imamo momke na koje smo ponosni, dvije godine smo ispred plana. Sada sam im rekao da moramo ići na prvenstvo svake dvije godine“, kazao je selektor, prenosi FIFA.

Ova poruka dodatno je naglasila ambicije reprezentacije, koja je već nadmašila očekivanja i sada želi napraviti iskorak na najvećoj svjetskoj sceni.

Navijači s velikim nestrpljenjem očekuju početak prvenstva, uz nadu da bi ova generacija mogla ispisati nove stranice historije bh. nogometa.