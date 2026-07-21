Argentina na udaru kritika zbog tuče nakon finala i kontroverznog političkog transparenta prikazanog tokom pobjede u polufinalu protiv Engleske

FIFA pokrenula istragu o tuči na terenu nakon finala između Španije i Argentine Argentina na udaru kritika zbog tuče nakon finala i kontroverznog političkog transparenta prikazanog tokom pobjede u polufinalu protiv Engleske

FIFA je u ponedjeljak objavila da je pokrenula istragu o tuči koja je izbila nakon finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, javlja Anadolu.

„Nakon procjene relevantnih izvještaja s utakmice finala FIFA Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, a u skladu s članom 36. Disciplinskog kodeksa FIFA-e (FDC), Disciplinska komisija FIFA-e imenovala je tužioca za disciplinska i etička pitanja kako bi istražio potencijalna kršenja FDC-a u pogledu incidenata nakon utakmice“, navodi se u saopštenju FIFA-e.

Na kraju utakmice, činilo se da je Argentinac Leandro Paredes uhvatio Španca Erica Garciju za grlo i gurnuo Gavija na tlo, dok se činilo da je Nahuel Molina udario Rodrija. Također je viđeno kako pomoćni trener Argentine Roberto Ayala očigledno udara Danija Olma.

Inicijalno je objavljeno da je sudija Slavko Vinčić pokazao Paredesu crveni karton nakon posljednjeg zvižduka.

Međutim, FIFA je kasnije potvrdila za BBC Sport da u to vrijeme nije zabilježena nikakva disciplinska mjera protiv Paredesa.

Molina se kasnije sukobio s Rodrijem, koji je također učestvovao u verbalnoj raspravi sa svojim bivšim saigračem iz Manchester Cityja Nicolasom Otamendijem.

FIFA također ispituje ponašanje Argentine nakon njene pobjede u polufinalu nad Engleskom, kada su igrači slavili s transparentom na kojem je pisalo „Las Malvinas son Argentinas“ (Malvini su argentinski) — što je španski naziv koji Argentina koristi za Falklandska ostrva, arhipelag u južnom Atlantiku kojim upravlja Britanija.

Nakon pobjede Argentine rezultatom 2:1, Lisandro Martinez i Giovani Lo Celso držali su transparent koji su na stadion u Atlanti unijeli navijači.

Ovo isticanje izazvalo je kritike britanskih zvaničnika, koji su pozvali FIFA-u da istraži da li su igrači prekršili pravila koja zabranjuju političke poruke tokom zvaničnih takmičenja.

FIFA zabranjuje igračima i timovima davanje političkih izjava, što znači da bi u okviru šire istrage mogle biti izrečene novčane kazne ili suspenzije.