U napadu idealnog tima su Messi, Haaland i Mbappe, a u postavi nema Yamala, Torresa

FIFA objavila idealnu postavu Svjetskog prvenstva: Vozinha najveće iznenađenje među 11 odabranih U napadu idealnog tima su Messi, Haaland i Mbappe, a u postavi nema Yamala, Torresa

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je idealnu postavu Svjetskog prvenstva, sastavljenu na osnovu glasanja korisnika na svojoj zvaničnoj platformi.

Među 11 najboljih igrača turnira našla su se brojna očekivana imena, ali i nekoliko izbora koji su izazvali polemike među navijačima.

Najveće iznenađenje u izboru nalazi se na poziciji golmana, gdje je mjesto najboljeg čuvara mreže pripalo Vozinhi, iskusnom golmanu reprezentacije Zelenortskih Ostrva. Ova selekcija bila je jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira.

Odbrambenu liniju idealnog tima čine Pedro Porro i Marc Cucurella iz Španije, koja je osvojila titulu svjetskog prvaka, argentinski reprezentativac Lisandro Martínez te Francuz Dayot Upamecano.

Sredinu terena predvodi osvajač Zlatne lopte Rodri, a uz njega su izabrani Michael Olise i Jude Bellingham, dvojica fudbalera koji su tokom prvenstva bili među najzapaženijim igračima reprezentacija Francuske, odnopsno Engleske.

Napadački trio FIFA-inog idealnog tima čine Lionel Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappe.

Po broju predstavnika u idealnoj postavi prednjače Španija i Francuska sa po tri igrača. Argentina ima dvojicu predstavnika, dok po jednog igrača imaju Engleska, Norveška i Zelenortska Ostrva.

Objavljeni izbor izazvao je brojne reakcije zbog izostanka nekoliko španskih reprezentativaca. U idealnoj postavi nema Laminea Yamala, Ferrana Torresa ni Danija Olma.

FIFA-in idealni tim Svjetskog prvenstva čine:

Golman: Vozinha

Odbrana: Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella

Vezni red: Rodri, Michael Olise, Jude Bellingham

Napad: Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe.