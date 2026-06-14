Artan je trebao postati prvi somalijski sudija na Svjetskom prvenstvu, ali mu je ulazak u SAD odbijen nakon višesatnog ispitivanja na aerodromu u Miamiju

FIFA će isplatiti puni honorar somalijskom sudiji Omaru Artanu nakon zabrane ulaska u SAD Artan je trebao postati prvi somalijski sudija na Svjetskom prvenstvu, ali mu je ulazak u SAD odbijen nakon višesatnog ispitivanja na aerodromu u Miamiju

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će u potpunosti isplatiti turnirski honorar somalijskom sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu, koji je bio delegiran za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali mu nije dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

FIFA sudijama isplaćuje naknade nakon završetka turnira, a ukupna primanja, uključujući bonuse zasnovane na učinku, mogu dostići i do 100.000 dolara. Sudijama se, međutim, unaprijed ne saopštava tačan iznos naknade za turnir.

Artan, 34-godišnjak koji je trebao postati prvi somalijski sudija na Svjetskom prvenstvu, zadržan je na aerodromu u Miamiju gdje je, kako su ranije naveli izvori, ispitivan 11 sati zbog sumnje na terorističke veze, nakon čega mu je odbijen ulazak u zemlju.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ranije je ovaj slučaj, odgovarajući na novinarska pitanja, opisao kao nesretnu okolnost.

Artan, koji je 2025. godine proglašen za sudiju godine od strane Afričke fudbalske konfederacije (CAF), nakon zabrane ulaska u SAD dobio je angažman na utakmici UEFA Superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville, koja će biti odigrana 12. augusta u Salzburgu u Austriji.