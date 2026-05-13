Festival etnosporta i kulture donosi tradicionalne sportove i baštinu u Istanbul Festival će od 21. do 24. maja uključivati ​​aktivnosti usmjerene na porodice i radionice za osobe s invaliditetom

Osmo izdanje Festivala etnosporta i kulture okupit će tradicionalne sportove, kulturnu baštinu i društvene vrijednosti na jednom mjestu, nudeći učesnicima višedimenzionalno iskustvo.

Festival, u organizaciji Svjetske unije etnosporta, bit će održan od 21. do 24. maja na Aerodromu Ataturk u Istanbulu.

Posjetioci će moći prisustvovati događaju besplatno.

Festival privlači globalnu pažnju jer pruža platformu za međukulturnu interakciju, a učesnici će imati priliku iz prve ruke iskusiti tradicionalne sportove poput streličarstva i jahanja.

Organizirane su i brojne radionice koje će posjetiocima omogućiti praktično učešće, dok će festivalski prostor biti osmišljen kao kulturno okruženje koje se doživljava, a ne samo posmatra.

Događaj će također ugostiti aktivnosti koje odražavaju kulturni identitet zemalja učesnica, uključujući nomadske kampove, šatore i tematske zone koje omogućavaju upoznavanje s tradicionalnim načinom života.

- Inkluzivno festivalsko iskustvo

Festival etnosporta i kulture ističe se i po svojoj inkluzivnosti.

Programi su prilagođeni porodicama, posebno djeci, kroz interaktivne igre, dok su za ranjive kategorije osigurani posebni sadržaji, pristupačne radionice i scenski programi.

Cilj festivala je pružiti jednako i kvalitetno iskustvo svim posjetiocima, uz poseban naglasak na ulogu porodice u prenošenju kulturne baštine s generacije na generaciju.