Festival etnosporta i kulture donosi tradicionalne sportove i baštinu u Istanbul

Fatih Erel
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Osmo izdanje Festivala etnosporta i kulture okupit će tradicionalne sportove, kulturnu baštinu i društvene vrijednosti na jednom mjestu, nudeći učesnicima višedimenzionalno iskustvo.
Festival, u organizaciji Svjetske unije etnosporta, bit će održan od 21. do 24. maja na Aerodromu Ataturk u Istanbulu.
Posjetioci će moći prisustvovati događaju besplatno.
Festival privlači globalnu pažnju jer pruža platformu za međukulturnu interakciju, a učesnici će imati priliku iz prve ruke iskusiti tradicionalne sportove poput streličarstva i jahanja.
Organizirane su i brojne radionice koje će posjetiocima omogućiti praktično učešće, dok će festivalski prostor biti osmišljen kao kulturno okruženje koje se doživljava, a ne samo posmatra.
Događaj će također ugostiti aktivnosti koje odražavaju kulturni identitet zemalja učesnica, uključujući nomadske kampove, šatore i tematske zone koje omogućavaju upoznavanje s tradicionalnim načinom života.
- Inkluzivno festivalsko iskustvo
Festival etnosporta i kulture ističe se i po svojoj inkluzivnosti.
Programi su prilagođeni porodicama, posebno djeci, kroz interaktivne igre, dok su za ranjive kategorije osigurani posebni sadržaji, pristupačne radionice i scenski programi.
Cilj festivala je pružiti jednako i kvalitetno iskustvo svim posjetiocima, uz poseban naglasak na ulogu porodice u prenošenju kulturne baštine s generacije na generaciju.