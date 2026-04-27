Fenerbahce raskinuo saradnju s trenerom Tedescom i sportskim direktorom Ozekom Pomoćni trener Zeki Murat Gole vodit će tim do kraja sezone nakon sinoćnjeg teškog poraza od najljućeg rivala Galatasaraya

Fenerbahce je raskinuo saradnju s trenerom Domenicom Tedescom i sportskim direktorom Devinom Ozekom, saopćila je uprava kluba.

U saopćenju kluba navedeno je da su, osim Tedesca, otpušteni i članovi stručnog štaba, dok su također prekinute saradnje s sportskim direktorom Ozekom i fudbalskim koordinatorom Berkom Celebijem.

"Zahvaljujemo im na doprinosu klubu i želimo uspjeh u nastavku karijere", navodi se u saopćenju.

Klub je potvrdio da će pomoćni trener Zeki Murat Gole voditi ekipu u preostala tri kola sezone.​​​​​​​

Odluka dolazi nakon poraza od Galatasaray rezultatom 3:0 u 31. kolu turske Trendyol Super lige i to u direktnom duelu u borbi za titulu.

Galatasaray trenutno ima 74 boda na vrhu tabele, sedam bodova više od drugoplasiranog Fenerbahcea.