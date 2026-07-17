- Novi igrači turskog velikana poručili da su spremni za izazove, dok je uprava kluba istakla ambicije za osvajanje prvenstva

Fenerbahce predstavio Greenwooda, Akea i Muriqija: Cilj je šampionska titula - Novi igrači turskog velikana poručili da su spremni za izazove, dok je uprava kluba istakla ambicije za osvajanje prvenstva

Fudbalski klub Fenerbahce organizirao je ceremoniju potpisivanja ugovora za nove igrače, Engleza Masona Greenwooda, Nizozemca Nathana Akea i Kosovara Vedata Muriqija.

Ceremoniji održanoj na stadionu Chobani prisustvovali su novi fudbaleri Fenerbahcea, član Upravnog odbora kluba Cihan Kamer i direktor kluba Oguz Cetin.

Kamer je kazao da je klub završio pripreme za novu sezonu i da su ostvareni važni transferi kako bi ekipa bila konkurentna u borbi za titulu.

Fotografija : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

“Najvrjedniji igrači Turske su u Fenerbahceu. Tokom ovog procesa naš stručni štab nam je ukazao na nedostatke, a mi smo za njih kontaktirali najbolje igrače na svijetu. Proces koji je počeo s Vedatom nastavili smo s Akeom, a završili s Greenwoodom“, rekao je Kamer.

Istakao je da su pregovori za Greenwoodov transfer trajali duže nego što su navijači očekivali.

“Pravi i zvjezdani transferi ne završavaju se za jedan ili dva dana. Borili smo se s mnogo konkurenata“, rekao je Kamer.

Dodao je da je proces bio veoma težak, ali da su predsjednik kluba Aziz Yildirim i sam Greenwood imali važnu ulogu u realizaciji transfera.

“Od kada smo dobili mandat, naši članovi uprave radili su bez odlaska kući kako bi završili ove transfere i osigurali sredstva. Aziz Yildirim nam je također mnogo pomogao. Kada je pitao za Greenwoodovu otkupnu klauzulu i čuo iznos od 50 miliona eura, rekao je da ćemo i taj iznos platiti ako treba. Bez njega ovaj transfer ne bi bio moguć“, kazao je Kamer.

Prema njegovim riječima, klub bi mogao dovesti još jednog igrača ukoliko se ukaže potreba.

“Krenuli smo prema cilju osvajanja prvenstva. Od naših navijača očekujemo podršku svih 90 minuta i tokom cijele sezone. Ne želimo navijanje koje će spuštati moral igračima. Bit ćemo jedna snaga. Naš jedini cilj je šampionska titula“, poručio je Kamer.

- Cetin: Doveli smo važne igrače

Direktor Fenerbahcea Oguz Cetin zahvalio je upravi kluba i predsjedniku Yildirimu na podršci tokom pregovora.

Fotografija : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

“Doveli smo važne igrače u klub. Naša uprava nas je podržala u svakom segmentu. Ovaj proces nije bio jednostavan, ali imali smo zaista lijep period. Posebnu zahvalnost dugujemo igračima. Njihova želja da budu dio ove velike porodice bila je veoma važna“, rekao je Cetin.

Dodao je da je sretan što je klub doveo trojicu kvalitetnih fudbalera koji mogu odgovoriti očekivanjima navijača.

Muriqi: Pokazat ću da zaslužujem ovaj dres

Vedat Muriqi rekao je da transferi ovog nivoa nikada nisu jednostavni, ali da je svjestan veličine Fenerbahcea.

“Znamo koliko je Fenerbahce veliki klub i dali smo sve od sebe. Zahvaljujem članovima uprave koji su mi ponovo pružili ovu priliku. Pokazat ću da zaslužujem ovaj dres. Veoma sam ponosan i sretan što ću ponovo nositi ovaj časni dres“, kazao je Muriqi.

Govoreći o razlici između prvog dolaska u klub i sadašnjeg povratka, Muric je rekao da je danas mnogo iskusniji.

Fotografija : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

“Kada sam prvi put došao u Fenerbahce imao sam 25 godina i tada sam prvi put zakoračio u veliki klub. Sada je jedina razlika to što imam mnogo više iskustva. Moja želja i motivacija su i dalje isti“, rekao je.

Muriqi se osvrnuo i na prošlu sezonu u dresu Mallorce, kada je završio drugi u utrci za najboljeg strijelca španske La Lige.

“Prošla sezona je bila dobra za mene. Biti drugi strijelac u ligi u kojoj igraju Mbappe, Lewandowski i Yamal velika je čast. Nisam sebi postavio cilj u broju golova. Glavni cilj je titula. Volio bih da ne postignem nijedan gol, a da Fenerbahce postane prvak“, poručio je.

- Ake: Imamo veoma snažan tim

Nizozemski defanzivac Nathan Ake rekao je da je sretan zbog dolaska u Fenerbahce.

“Zahvaljujem upravi i predsjedniku na ukazanom povjerenju. Imali smo dobre pripreme u Austriji. Imamo veoma snažan tim i jedva čekam početak nove sezone. Dat ćemo sve od sebe za osvajanje prvenstva“, rekao je Ake.

Kazao je da je prije dolaska razgovarao s bivšim saigračem Edersonom o Istanbulu i atmosferi na stadionima.

Fotografija : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

“Razgovarali smo o navijačima i atmosferi. Pričali smo i o borbi za titulu“, dodao je Ake.

Istakao je da je važno ostati pozitivan tokom cijele sezone.

“U sezoni se mogu dogoditi negativne stvari. Nekada počnete gubiti utakmice. Tada je pitanje hoćete li odustati ili nastaviti. Kada sam igrao za Manchester City, nastavili smo se boriti i na kraju osvojili ligu. Mislim da je to najvažnije“, rekao je.

- Greenwood: Navijači su pokazali koliko je Fenerbahce velik

Mason Greenwood kazao je da je sretan zbog dolaska u klub i da se raduje početku rada s ekipom.

“Sretan sam što sam ovdje. Proces transfera trajao je dugo, ali sada sam tek priključen timu. Želim pomoći ekipi. Imamo dobar sastav i moramo raditi najbolje što možemo za titulu“, rekao je engleski fudbaler.

Govoreći o bivšem saigraču Cristianu Ronaldu, Greenwood je istakao da je mnogo naučio od njega.

Fotografija : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

“Naučio sam mnogo od njega. Čak i najmanje stvari radi savršeno. Njegova radna etika i koncentracija su na veoma visokom nivou“, rekao je.

Greenwood je kazao da se dobro nosi s pritiskom.

“Igrao sam za Marseille, gdje također postoji veliki pritisak. Uzbuđen sam zbog izazova. Brojevi mi nisu najvažniji. Želim vidjeti šta možemo ostvariti ove sezone“, rekao je.

Posebno je istakao doček navijača Fenerbahcea na aerodromu.

“Bilo je lijepo vidjeti veliki broj navijača na aerodromu. To je zaista sjajan osjećaj i mnogo mi je značilo. To pokazuje koliko su veliki navijači Fenerbahcea. Oni su 12. igrač na utakmicama“, poručio je Greenwood.