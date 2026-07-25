Turski klub poručio da ne pregovora s napadačem Stuttgarta niti da je ponudio 100 miliona eura za zvijezdu Milana

Fenerbahce demantovao navode o transferima Ermedina Demirovića i Rafaela Leaa Turski klub poručio da ne pregovora s napadačem Stuttgarta niti da je ponudio 100 miliona eura za zvijezdu Milana

Fenerbahce je demantovao medijske navode o interesovanju za bosanskohercegovačkog reprezentativca Ermedina Demirovića, koji nastupa za njemački Stuttgart, kao i tvrdnje da je klub ponudio oko 100 miliona eura za portugalskog fudbalera Rafaela Leaa.

U saopćenju na službenoj internet stranici istanbulskog kluba navedeno je da su informacije o interesovanju za Demirovića potpuno neosnovane te da Fenerbahce nije pokrenuo nikakvu proceduru za njegov transfer.

"Vijesti koje su se danas pojavile u medijima, a prema kojima je naš klub zainteresovan za Ermedina Demirovića iz Stuttgarta, potpuno su neistinite. Fenerbahce nema nikakav pokušaj transfera u vezi s tim igračem", saopćeno je iz kluba.

Fenerbahce je također odbacio tvrdnje da je za Rafaela Leaa, fudbalera Milana, poslao ponudu u ukupnoj vrijednosti od oko 100 miliona eura, uključujući obeštećenje i platu.

"Igraču ili njegovom klubu nije upućena nikakva ponuda u tom pravcu", navodi se u saopćenju.

Iz turskog kluba istakli su da je njihov trenutni fokus revanš utakmica drugog kola kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka protiv poljskog Gornika iz Zabrzea i plasman u narednu rundu takmičenja.

Fenerbahce je pozvao navijače da ne pridaju pažnju, kako su naveli, spekulativnim vijestima o navodnim transferima koji nisu realizirani ili igračima koji nisu u planovima kluba.