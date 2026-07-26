Turski klub saopćio da medijski navodi o transferima hrvatskog golmana ne odgovaraju istini

Fenerbahce demantovao navode o ponudama za Livakovića iz Dinama i Olympiakosa Turski klub saopćio da medijski navodi o transferima hrvatskog golmana ne odgovaraju istini

Turski fudbalski klub Fenerbahce saopćio je da informacije o navodnim transfer ponudama za hrvatskog golmana Dominika Livakovića nisu tačne.

U saopćenju upućenom medijima, klub je naveo da se radi o igraču koji je prošlu sezonu proveo na posudbama u španskoj Gironi i zagrebačkom Dinamu te da izvještaji o njegovom mogućem transferu nisu zasnovani na činjenicama.

"Vijesti o transferu našeg fudbalera Dominika Livakovića, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Gironi i Dinamu Zagreb, a koje su se pojavile u medijima, ne odražavaju stvarnost", navodi se u saopćenju Fenerbahcea.

Klub je odbacio i navode da su Dinamo Zagreb i Olympiakos poslali zvanične ponude za hrvatskog reprezentativnog golmana.

"Od klubova Dinamo Zagreb i Olympiakos nije stigla nijedna zvanična ponuda našem klubu u iznosima navedenim u tim izvještajima", poručili su iz Fenerbahcea.