Fenerbahce demantovao navode o ponudama za Livakovića iz Dinama i Olympiakosa

Elvır Hodzıc
26. juli 2026.•Ažuriranje: 26. juli 2026.
Turski fudbalski klub Fenerbahce saopćio je da informacije o navodnim transfer ponudama za hrvatskog golmana Dominika Livakovića nisu tačne.
U saopćenju upućenom medijima, klub je naveo da se radi o igraču koji je prošlu sezonu proveo na posudbama u španskoj Gironi i zagrebačkom Dinamu te da izvještaji o njegovom mogućem transferu nisu zasnovani na činjenicama.
"Vijesti o transferu našeg fudbalera Dominika Livakovića, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Gironi i Dinamu Zagreb, a koje su se pojavile u medijima, ne odražavaju stvarnost", navodi se u saopćenju Fenerbahcea.
Klub je odbacio i navode da su Dinamo Zagreb i Olympiakos poslali zvanične ponude za hrvatskog reprezentativnog golmana.
"Od klubova Dinamo Zagreb i Olympiakos nije stigla nijedna zvanična ponuda našem klubu u iznosima navedenim u tim izvještajima", poručili su iz Fenerbahcea.