Euforija u Sarajevu: "Zmajevi" na Mundijalu pokrenuli pravu pomamu za Panini sličicama Velika razmjena u glavnom gradu BiH okupila je kolekcionare svih generacija, dok je plasman reprezentacije na Svjetsko prvenstvo dodatno podgrijao fudbalsku euforiju i potražnju za albumima

Euforija zbog plasmana reprezentacije BiH na Svjetsko prvenstvo 2026. prelila se i van stadiona – pravo malo kolekcionarsko "ludilo" zahvatilo je Bosnu i Hercegovinu, a Panini sličice postale su jedna od glavnih opsesija navijača svih generacija, javlja Anadolu.

U nedjelju je ispred Aria centra u Sarajevu održana velika razmjena Panini sličica, koja je okupila stotine kolekcionara – od djece koja tek počinju svoj album, do odraslih koji priznaju da ih ovaj hobi nikada nije napustio.

Mijenjali su se duplikati, tražile rijetke sličice i upisivali brojevi koji nedostaju, dok se atmosfera više činila kao navijački skup nego obična razmjena.

Interes je ogroman, a redovi ispred prodajnih mjesta i nestašica albuma i sličica u prethodnim danima samo su dodatno pojačali frustraciju, ali i uzbuđenje kolekcionara širom zemlje. Za mnoge, to je dio šire fudbalske priče koja je ponovo probudila reprezentativnu euforiju.

Bosna i Hercegovina će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi "B" s Kanadom, Švicarskom i Katarom, koju mnogi ocjenjuju povoljnom do mjere da "Zmajevi" mogu proći u drugu fazu, uz potajnu nadu da bude i jedna od senzacija na smotri najboljih nacija svijeta.

Zmajevi će 12. juna igrati protiv domaćina prvenstva Kanade u Torontu, a šest dana kasnije u Los Angelesu će igraju protiv Švicarske. U posljednjem susretu u grupnoj fazi izabranici Sergeja Barbareza 24. juna igraju protiv selekcije Katara u Seattleu.

Nakon Brazila 2014. godine, ovo će biti drugo učešće BiH na Mundijalu. Iz stručnog štaba i igrači ne podliježu euforiji i najavljuju da će mirne glave odraditi pripreme i uz maksimalno zalaganje u najboljem svjetlu predstaviti Bosnu i Hercegovinu.

Plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine pokazao je da reprezentacija Bosne i Hercegovine, uprkos svim izazovima, može ostvariti velike rezultate kada postoji zajedništvo, jasna vizija i lideri na terenu i klupi, predvođeni Edinom Džekom i Sergejem Barbarezom, ali i novom generacijom koja tek dolazi na elitnu fudbalsku scenu.