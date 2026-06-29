Za italijanskog menadžera ovo će biti treći angažman na Etihadu, gdje se vraća s bogatim iskustvom i uspjesima ostvarenim na elitnom nivou evropskog fudbala

Enzo Maresca novi menadžer Manchester Cityja, potpisao ugovor do 2029. godine Za italijanskog menadžera ovo će biti treći angažman na Etihadu, gdje se vraća s bogatim iskustvom i uspjesima ostvarenim na elitnom nivou evropskog fudbala

Engleski fudbalski velikan Manchester City zvanično je potvrdio imenovanje italijanskog stručnjaka Enza Maresce za novog menadžera kluba. Maresca je s aktuelnim prvakom potpisao trogodišnji ugovor koji važi do ljeta 2029. godine, javlja Anadolu.

Za italijanskog menadžera ovo će biti treći angažman na Etihadu, gdje se vraća s bogatim iskustvom i uspjesima ostvarenim na elitnom nivou evropskog fudbala.

"Manchester City je klub koji vrlo dobro poznajem i dobiti priliku da vodim ovaj tim za mene je sjajna prilika. City je nevjerovatno dobro vođen klub. Sve što rade je inovativno, planirano i svrsishodno. Za menadžera je to situacija iz snova. Poznajem zahtjeve i očekivanja ovog kluba. Jedva čekam da počnem raditi s igračima, želim da pobjeđujemo, igramo dobar fudbal i uživamo u pritisku koji nosi predstavljanje Manchester Cityja", izjavio je Maresca nakon zvaničnog predstavljanja, objavljeno je na zvaničnoj stranici kluba.

Predsjednik Manchester Cityja Khaldoon Al Mubarak istakao je da su klub i Maresca savršen spoj, naglasivši da stil fudbala koji Italijan preferira u potpunosti odražava vrijednosti kluba.

"Enzo je neko ko je uvijek tražio prilike da izazove samog sebe. On donosi ličnost, strast i inteligenciju koji su potpuno usklađeni s našim potrebama. Vraća se u organizaciju koja dijeli njegovu ambiciju i glad za uspjehom, te nasljeđuje ekipu savršeno prilagođenu njegovom stilu igre", poručio je Al Mubarak.

Glavni izvršni direktor kluba Ferran Soriano dodao je da je Maresca bio apsolutni favorit tokom izbora novog šefa stručnog štaba.

"Znamo njegovu ličnost, integritet, karizmu i viziju. Pored uspjeha koje je ostvario vodeći Chelsea i Leicester, njegov dosadašnji učinak u Cityju govori sam za sebe. S velikim uspjehom je vodio naš EDS tim (tim za razvoj igrača) i bio je ključni saradnik u istorijskoj sezoni osvajanja trostruke krune", zaključio je Soriano, obećavši novom menadžeru maksimalnu podršku u predstojećem periodu.