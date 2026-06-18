- Golove za Englesku postigli su dvostruki strijelac Harry Kane (12', 42'), Jude Bellingham (47') i Marcus Rashford (85'), dok su za Hrvatsku pogodili Martin Baturina (36') i Petar Musa (45+5').

Engleska u spektakularnom meču savladala Hrvatsku rezultatom 4:2 - Golove za Englesku postigli su dvostruki strijelac Harry Kane (12', 42'), Jude Bellingham (47') i Marcus Rashford (85'), dok su za Hrvatsku pogodili Martin Baturina (36') i Petar Musa (45+5').

ARLINGTON (AA) – Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je u srijedu selekciju Hrvatske rezultatom 4:2 u izuzetno dinamičnom meču prvog kola Grupe L na Svjetskom prvenstvu, odigranom na stadionu u Dallasu, saveznoj američkoj državi Teksas, javlja Anadolu.

Englezi su stigli do prednosti već na samom startu utakmice. Nakon što je Luka Modrić skrivio jedanaesterac u 9. minuti, uslijedila je prava drama. Dominik Livaković je najprije zaustavio udarac Harryja Kanea, ali je sudija Clement Turpin, nakon VAR asistencije, naložio ponavljanje penala jer je hrvatski čuvar mreže prerano napustio gol-liniju. Iz drugog pokušaja, u 12. minuti, Kane je bio precizan za 1:0.

Hrvatska je odgovorila u 36. minuti preko Martina Baturine, koji je preciznim šutem sa dvadesetak metara krunisao sjajnu akciju i dribling Luke Sučića.

Ipak, radost "Vatrenih" kratko je trajala, pošto je Kane u 42. minuti svojim drugim pogotkom, ovoga puta glavom nakon kornera Declana Ricea, vratio prednost Engleskoj. Da se na odmor ode u potpunom egalu pobrinuo se Petar Musa u sudijskoj nadoknadi prvog dijela, pogodivši za 2:2 nakon kombinacije Marija Pašalića i Ivana Perišića.

Tek što je počelo drugo poluvrijeme, u 47. minuti, Jude Bellingham je pobjegao odbrani Hrvatske po desnoj strani i matirao Livakovića za novo vodstvo Engleske (3:2).

Selektor Hrvatske pokušao je osvježiti vezni red u 58. minuti kada je umjesto Modrića u igru ušao Mateo Kovačić. Hrvatski golman je u 82. minuti spasio svoju ekipu novog primljenog gola u situaciji "jedan na jedan" sa Spenceom.

A tačku na ovaj uzbudljiv meč stavio je Marcus Rashford u 85. minuti, postavivši konačnih 4:2 za zasluženi trijumf Engleske na otvaranju Mundijala.