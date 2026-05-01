Emir Spahić objavio novo pojačanje: Ermin Mahmić izabrao Bosnu i Hercegovinu

Direktor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić potvrdio je da će za nacionalni dres igrati Ermin Mahmić (21), veznjak koji trenutno igra za Slovan Liberec, javlja Anadolu.



"Dobro došao sine bosanski", napisao je Spahić na zvaničnom Facebooku, potvrdivši tako sjajnu vijest nakon više vijesti o povredama među bh. reprezentativcima.



Mahmić je rođen i odrastao u Austriji, gdje je prošao omladinske selekcije te zemlje, ali je u jednom periodu već nosio i dres Bosne i Hercegovine, upisavši nastupe za juniorsku reprezentaciju. Nakon toga se ponovo opredijelio za Austriju, no sada je donio konačnu odluku.

Ofanzivni veznjak koji trenutno nastupa za Slovan Liberec iza sebe ima vrlo dobru sezonu u češkom prvenstvu, gdje je u 28 utakmica postigao sedam golova i dodao pet asistencija. Njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa se nedavno našao i na spisku mlade reprezentacije Austrije za kvalifikacione utakmice, piše "sportske.ba".

Ipak, odluka je sada definitivna – prema potvrdi FIFA-e, Mahmić je promijenio sportsko državljanstvo i ubuduće će nositi dres Bosne i Hercegovine.

Radi se o igraču koji pokriva više pozicija u veznom redu, primarno ofanzivnog veznog, ali može igrati i centralno, kao i na desnom krilu, što predstavlja dodatnu vrijednost za selektora u narednom periodu.