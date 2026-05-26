Elezi donio trijumf Sarajevu protiv Željezničara u posljednjem kolu Premijer lige BiH Agon Elezi strijelac jedinog pogotka u samom finišu prvog poluvremena

Fudbaleri Sarajeva savladali su večeras na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ ekipu FK Željezničar rezultatom 1:0 u susretu posljednjeg, 36. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

U utakmici bez mnogo izraženih prilika, odlučujući trenutak dogodio se u finišu prvog poluvremena. Nakon centaršuta Kuprešaka s desne strane, Agon Elezi se najbolje snašao u kaznenom prostoru i savladao golmana gostiju Muftića za vodstvo bordo tima od 1:0.

Ni u nastavku susreta nije bilo mnogo uzbuđenja pred oba gola, a najveću priliku Željezničar je imao u sudijskoj nadoknadi, kada su „Plavi“ uspjeli zatresti mrežu domaćih. Ipak, nakon VAR provjere pogodak je poništen zbog ofsajd pozicije.

Sarajevo je tako sezonu Premijer lige BiH zaključilo minimalnom pobjedom nad gradskim rivalom i prvenstvo okončalo na trećem mjestu sa 65 osvojenih bodova. Željezničar je sezonu završio na šestoj poziciji sa 42 boda.