Kapiten "zmajeva" zahvalio svima koji su pružali podršku reprezentaciji tokom cijelog kvalifikacionog ciklusa, ističući zajedništvo kao ključni faktor uspjeha

Edin Džeko: Svaki nastup za BiH ima posebnu težinu, a 150. ima značajno mjesto u mom srcu Kapiten "zmajeva" zahvalio svima koji su pružali podršku reprezentaciji tokom cijelog kvalifikacionog ciklusa, ističući zajedništvo kao ključni faktor uspjeha

Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se emotivnom porukom na društvenim mrežama nakon historijskog uspjeha i pobjede nad selekcijom Katara, kojom su "zmajevi" osigurali plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Iskusni napadač, kojem je ovo bio jubilarni 150. nastup u dresu s državnim grbom, naglasio je važnost ovog rezultata, ali i posebnu emociju koju nosi igranje za domovinu.

"Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta", poručio je Džeko putem svog zvaničnog Instagram profila.

Kapiten bh. tima nije propustio priliku da zahvali svima koji su pružali podršku reprezentaciji tokom cijelog kvalifikacionog ciklusa, ističući zajedništvo kao ključni faktor uspjeha.

"Hvala svima koji vjeruju u nas. Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača", dodao je Džeko, uz prepoznatljive plavo-žute simbole.

Fudbalska reprezetnacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, koja je na rasporedu 2. jula, u San Franciscu.