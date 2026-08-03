Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine nastavlja karijeru u Gelsenkirchenu nakon što je prošle sezone pomogao Schalkeu da izbori povratak među njemačku elitu

Edin Džeko potpisao novi ugovor sa Schalkeom, vraća se u Bundesligu nakon 15 godina Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine nastavlja karijeru u Gelsenkirchenu nakon što je prošle sezone pomogao Schalkeu da izbori povratak među njemačku elitu

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zvanično je potpisao novi ugovor s njemačkim Schalkeom i naredne sezone će nositi dres kluba iz Gelsenkirchena.

Potvrdilo je to rukovodstvo kluba u objavi na društvenim mrežama.

Džeko je u Schalke stigao 22. januara ove godine, a svojim igrama značajno je doprinio povratku kluba u Bundesligu. U 11 utakmica postigao je šest golova i upisao tri asistencije.

Nakon što mu je prethodni ugovor istekao 1. jula, odluka o nastavku karijere čekala se nakon završetka Svjetskog prvenstva. Iskusni napadač prihvatio je ponudu Schalkea za nastavak saradnje.

Četrdesetogodišnji Džeko je nakon obavljenih ljekarskih pregleda potpisao jednogodišnji ugovor, čime je potvrđeno da će se vratiti u Bundesligu prvi put nakon 15 godina.

Bosanskohercegovački napadač prethodno je u Njemačkoj ostavio dubok trag igrajući za Wolfsburg od ljeta 2007. do januara 2011. godine. S tim klubom osvojio je naslov prvaka Bundeslige, a sezonu je završio i kao najbolji strijelac njemačkog prvenstva.

Nakon Wolfsburga, Džeko je karijeru nastavio u engleskom Manchester Cityju, gdje je potvrdio status jednog od najboljih napadača svoje generacije.