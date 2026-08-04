Džeko je govorio na konferenciji za medije nakon što je potpisao novi jednogodišnji ugovor s njemačkim klubom, uoči povratničke sezone Schalkea u Bundesligi

Edin Džeko: Moguće da je ovo moja posljednja sezona u karijeri Džeko je govorio na konferenciji za medije nakon što je potpisao novi jednogodišnji ugovor s njemačkim klubom, uoči povratničke sezone Schalkea u Bundesligi

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko izjavio je u utorak da bi predstojeća sezona u dresu njemačkog Schalkea mogla biti njegova posljednja u profesionalnoj karijeri, naglasivši da mu je cilj da se oprosti na visokom nivou.

Džeko je govorio na konferenciji za medije nakon što je potpisao novi jednogodišnji ugovor s njemačkim klubom, uoči povratničke sezone Schalkea u Bundesligi.

"I dalje imam veliku želju za fudbalom i osjećam da mogu pomoći ekipi. Da nije tako, ostao bih na odmoru", rekao je 40-godišnji napadač.

Dodao je da je svjestan izazova koji ga očekuju u elitnom rangu njemačkog fudbala, ali da vjeruje u svoj doprinos timu.

"Bundesliga je viši nivo u svakom smislu i očekuje nas teška sezona. Želim pomoći golovima i asistencijama, a ostalo će doći", kazao je Džeko.

Govoreći o nastavku karijere, istakao je da odluka nije bila teška, posebno uz podršku porodice.

"Supruga i djeca su mi rekli da nastavim igrati. Kćerka je nakon Svjetskog prvenstva rekla da bi voljela živjeti u Njemačkoj i sada smo tu", rekao je uz osmijeh.

Džeko je potvrdio da postoji realna mogućnost da mu ovo bude posljednja sezona.

"Vrlo je moguće da jeste. I prošle godine sam tako razmišljao, ali sada želim da ova sezona bude uspješna i da je završimo na pravi način", naveo je.

Iskusni napadač otkrio je i da je odbio nekoliko drugih ponuda kako bi ostao u Schalkeu i nastavio saradnju s trenerom Mironom Muslićem.

"Imao sam još tri ponude, ali želio sam nastaviti ono što smo započeli ovdje. Muslić vjeruje u mene, a to je za igrača najvažnije", rekao je Džeko.

Dodao je da s trenerom ima odličan odnos i da vjeruje u njegov rad i odluke.

Džeko će, prema najavama iz kluba, propustiti prijateljsku utakmicu protiv Atalante tokom vikenda, dok bi za susret protiv Real Madrida 16. augusta trebao biti potpuno spreman.