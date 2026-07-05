Dumfries potpisao četverogodišnji ugovor s madridskim Realom

Real Madrid je potpisao četverogodišnji ugovor s holandskim igračem Denzelom Dumfriesom koji dolazi iz milanskog Intera, objavio je španski klub u nedjelju.



Finansijski detalji ugovora nisu saopćeni, ali mediji navode da je Real aktivirao otkupnu klauzulu od 20 miliona eura za ovog 30-godišnjaka.

Dumfries nakon pet sezona napušta Inter u koji je došao iz PSV Eindhovena 2021. godine. Nametnuo se kao pouzdan desni bočni igrač, upisavši 207 nastupa za talijanski klub uz 27 pogodaka i 28 asistencija. Ovaj holandski reprezentativac osvojio je osam trofeja s Interom, uključujući dva naslova prvaka Serije A i tri naslova pobjednika talijanskog kupa.

Dumfries je poslije Marca Cucurelle, Bernarda Silve i Ibrahime Konatea četvrto pojačanje Reala, koji pokušava ojačati ekipu nakon razočaravajuće sezone 2025./2026, u kojoj su ostali bez naslova u La Ligi i ispali u četvrtfinalu Lige prvaka.

Desni bek je bio dio holandske reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu ispala od Maroka u šesnaestini finala.