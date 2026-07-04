Reprezentativac BiH zahvalio navijačima i poručio da ekipa nastavlja dalje nakon historijskog nastupa

Demirović nakon Mundijala: Ponosan sam što sam predstavljao BiH, dokazali smo snagu zajedništva Reprezentativac BiH zahvalio navijačima i poručio da ekipa nastavlja dalje nakon historijskog nastupa

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović oglasio se na Instagramu nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, poručivši da je ponosan što je imao čast predstavljati domovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.

"Ne znam ni kako da vam opišem koliko sam ponosan što sam imao čast predstavljati svoju domovinu na Svjetskom prvenstvu", naveo je Demirović.

On je zahvalio navijačima na podršci i porukama ljubavi prema Bosni i Hercegovini, ističući da su pokazali "kakva smo lijepa i ponosna nacija".

Govoreći o putu reprezentacije, Demirović je podsjetio da je ekipa u posljednje dvije godine vjerovala u svoj rad uprkos kritikama i sumnjama javnosti.

"Bilo je utakmica nakon kojih su mnogi govorili da nećemo ništa postići. Bilo je i 'stručnjaka' koji su tvrdili da se Bosna i Hercegovina više nikada neće plasirati na Svjetsko prvenstvo", naveo je.

Poručio je da je reprezentacija odgovorila na terenu.

"Mislim da smo svima koji su sumnjali pokazali šta su srce, zajedništvo i neodustajanje. Dokazali smo da je uz vjeru i volju sve moguće", istakao je Demirović.

Dodao je da će i dalje davati maksimum za reprezentaciju.

"Dao sam i uvijek ću dati sve od sebe za vas, a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. Ostali nek pričaju dalje", poručio je.

Demirović je zahvalio i na, kako je naveo, nezaboravnim trenucima i uspomenama, te dodao da reprezentacija nastavlja dalje tamo gdje je stala.

"Vidimo se uskoro", poručio je na kraju objave.