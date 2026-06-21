Uoči sinoćnjeg treninga, na kojem su se fudbaleri osvrnuli na prethodni poraz od Švicarske, podršku stručnom štabu i igračima pružio je predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković koji je sa svojim saradnicima posjetio tabor reprezentacije

Dedić i Baždar uoči utakmice odluke na SP-u: Protiv Katara moramo napasti od prve minute i proći dalje Uoči sinoćnjeg treninga, na kojem su se fudbaleri osvrnuli na prethodni poraz od Švicarske, podršku stručnom štabu i igračima pružio je predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković koji je sa svojim saradnicima posjetio tabor reprezentacije

Reprezentativci Bosne i Hercegovine Amar Dedić i Samed Baždar poručili su u subotu kako su sve misli tima okrenute prema predstojećem susretu protiv Katara te da ekipa mora "napasti od prve minute" kako bi osigurala pobjedu i plasman u narednu rundu takmičenja, javlja Anadolu.

Uoči sinoćnjeg treninga, na kojem su se fudbaleri osvrnuli na prethodni poraz od Švicarske, podršku stručnom štabu i igračima pružio je predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković koji je sa svojim saradnicima posjetio tabor reprezentacije uoči narednih mundijalskih izazova.

Dedić je u svom obraćanju medijima otvoreno analizirao prethodni meč, ali i jasno definisao cilj za naredni duel: „Možemo se složiti da je protiv Švicarske moglo bolje. Previše smo im prostora ostavljali. Ipak svi su se borili i ne možemo nikome zamjeriti. Nakon crvenog kartona je bilo teže i primili smo više golova. Realno, sada kada znamo da nam treba pobjeda protiv Katara, moramo napasti od prve minute i pokazati da želimo pobijediti. Vjerujem da to možemo i da ćemo proći u narednu rundu takmičenja.“

Saigrač iz nacionalnog tima Samed Baždar složio se da na ovom nivou takmičenja svaka greška može biti presudna, ali je pozvao na potpuni fokus prema narednom protivniku. „Sigurno da ostaje žal zbog poraza od Švajcarske. Sigurno da smo do tog 75. minuta dobro igrali i mogla se utakmica okrenuti i na našu stranu. Na ovako visokom nivou i jedna greška može da te košta. Švajcarska je to iskoristila i pokazala da je veoma dobra ekipa. Mi sad sve misli moramo usmjeriti na Katar i na najvažniju utakmicu na Svjetskom prvenstvu koja je pred nama“, izjavio je Baždar.

Ključni okršaj sa selekcijom Katara je u srijedu, 24. juna, u Seattleu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon dva odigrana kola u grupi „B“ prva je Kanada sa četiri boda, koliko ima i drugoplasirana Švicarska, treća je BiH sa jednim bodom, koliko ima i četvrti Katar, uz nešto lošiju gol razliku.