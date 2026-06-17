Debitant na Svjetskom prvenstvu: Fabio Cannavaro s klupe vodi uzbekistanske "bijele vukove"

Burç Eruygur
17. juni 2026.•Ažuriranje: 17. juni 2026.
Uzbekistan će večeras imati dugo očekivani debi na FIFA Svjetskom prvenstvu kada se u Mexico Cityju sastane s Kolumbijom, finalistom Copa Americe 2024.
Bit će to historijski trenutak ne samo za Uzbekistan nego i za vijelu Centralnu Aziju jer "bijeli vukovi" postaju prva država iz tog regiona koja učestvuje na FIFA Svjetskom prvenstvu.
Uzbekistan će potom igrati protiv Portugala narednog utorka, a grupnu fazu grupe K završit će 28. juna protiv Demokratske Republike Kongo.
Ova centralnoazijska država jedna je od četiri debitantske reprezentacije na turniru, zajedno s Cape Verdeom, Curacaom i Jordanom.
Do sada je Cape Verde napravio iznenađenje remijem protiv Španije, jednog od favorita turnira, dok su Curacao i Jordan izgubili svoje prve utakmice.
Uzbekistan je tek treća bivša sovjetska republika koja se plasirala na FIFA Svjetsko prvenstvo nakon Rusije i Ukrajine, čime je okončan niz godina u kojima je bio blizu plasmana i učvrstio status jedne od rastućih fudbalskih sila Azije.
- Dug put do historije
Godinama je Uzbekistan bio na pragu plasmana na Svjetsko prvenstvo, ali nikada nije uspio napraviti odlučujući korak.
To se promijenilo u posljednjem kvalifikacijskom ciklusu.
"Bijeli vukovi" su kvalifikacije započeli u grupi E zajedno s Iranom, Turkmenistanom i Hong Kongom, završivši izjednačeni s Iranom, ali na drugom mjestu zbog gol-razlike.
Dvije selekcije su ponovo bile zajedno u odlučujućoj trećoj rundi, gdje je Uzbekistan igrao protiv Irana, Kirgistana, Sjeverne Koreje, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Uzbekistan je osvojio 21 bod iz deset utakmica, završivši drugi iza Irana i osiguravši prvi plasman na FIFA Svjetsko prvenstvo.
Kvalifikacioni ciklus započeo je pod vodstvom slovenskog trenera Srečka Kataneca, koji je preuzeo tim 2021. godine i postavio temelje sadašnjeg sastava.
Nakon što je Katanec odstupio zbog zdravstvenih problema četiri utakmice prije kraja kvalifikacija, bivši uzbekistanski veznjak Timur Kapadze vodio je ekipu do kraja i osigurao historijski plasman na Svjetsko prvenstvo.
Nakon plasmana, Uzbekistan se okrenuo jednom od najprepoznatljivijih imena svjetskog fudbala.
Bivši osvajač Zlatne lopte i kapiten Italije koji je 2006. godine osvojio Svjetsko prvenstvo Fabio Cannavaro imenovan je za selektora.
- Nova generacija zvijezda
Iako većina od 26 igrača nastupa u domaćoj ligi, pažnja oko Uzbekistana uglavnom je usmjerena na talentovanu generaciju fudbalera koji se afirmišu u inostranstvu.
Najpoznatije ime na međunarodnoj sceni je defanzivac Manchester Cityja Abdukodir Khusanov.
Ovaj 22-godišnji stoper postao je prvi uzbekistanski fudbaler koji je zaigrao u engleskoj Premier ligi, a nakon transfera iz francuskog Lensa postao je najskuplji igrač u historiji Uzbekistana i centralnoazijskog fudbala nakon transfera vrijednog 40 miliona eura.
Lider napada je kapiten Eldor Shomurodov, jedan od najpopularnijih fudbalera u zemlji.
Ovaj 30-godišnji napadač je sezonu 2025/26 proveo na posudbi u turskom Basaksehiru iz italijanske Rome, završivši kao najbolji strijelac turske Superlige s 22 gola u 34 utakmice.
Shomurodov je ujedno i najbolji strijelac u historiji Uzbekistana s 44 gola u 91 nastupu.
Još jedan igrač koji se očekuje u važnoj ulozi je krilni fudbaler Abbosbek Fayzullaev, koji je prošlog ljeta prešao u Basaksehir iz ruske CSKA Moskve.
U svojoj prvoj sezoni nakon dolaska u turski klub na stalni petogodišnji ugovor, Fayzullaev je učestvovao u osam gol-učinaka u 20 ligaških utakmica i smatra se jednim od najtalentovanijih mladih fudbalera Centralne Azije.
Zajedno, oni nose nade nacije koja želi dokazati da pripada najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni.