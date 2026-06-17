rva centralnoazijska država u historiji Svjetskog prvenstva igra večeras protiv Kolumbije u uvodnoj utakmici grupe K

Debitant na Svjetskom prvenstvu: Fabio Cannavaro s klupe vodi uzbekistanske "bijele vukove" rva centralnoazijska država u historiji Svjetskog prvenstva igra večeras protiv Kolumbije u uvodnoj utakmici grupe K

Uzbekistan će večeras imati dugo očekivani debi na FIFA Svjetskom prvenstvu kada se u Mexico Cityju sastane s Kolumbijom, finalistom Copa Americe 2024.

Bit će to historijski trenutak ne samo za Uzbekistan nego i za vijelu Centralnu Aziju jer "bijeli vukovi" postaju prva država iz tog regiona koja učestvuje na FIFA Svjetskom prvenstvu.

Uzbekistan će potom igrati protiv Portugala narednog utorka, a grupnu fazu grupe K završit će 28. juna protiv Demokratske Republike Kongo.

Ova centralnoazijska država jedna je od četiri debitantske reprezentacije na turniru, zajedno s Cape Verdeom, Curacaom i Jordanom.

Do sada je Cape Verde napravio iznenađenje remijem protiv Španije, jednog od favorita turnira, dok su Curacao i Jordan izgubili svoje prve utakmice.

Uzbekistan je tek treća bivša sovjetska republika koja se plasirala na FIFA Svjetsko prvenstvo nakon Rusije i Ukrajine, čime je okončan niz godina u kojima je bio blizu plasmana i učvrstio status jedne od rastućih fudbalskih sila Azije.

- Dug put do historije

Godinama je Uzbekistan bio na pragu plasmana na Svjetsko prvenstvo, ali nikada nije uspio napraviti odlučujući korak.

To se promijenilo u posljednjem kvalifikacijskom ciklusu.

"Bijeli vukovi" su kvalifikacije započeli u grupi E zajedno s Iranom, Turkmenistanom i Hong Kongom, završivši izjednačeni s Iranom, ali na drugom mjestu zbog gol-razlike.

Dvije selekcije su ponovo bile zajedno u odlučujućoj trećoj rundi, gdje je Uzbekistan igrao protiv Irana, Kirgistana, Sjeverne Koreje, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Uzbekistan je osvojio 21 bod iz deset utakmica, završivši drugi iza Irana i osiguravši prvi plasman na FIFA Svjetsko prvenstvo.

Kvalifikacioni ciklus započeo je pod vodstvom slovenskog trenera Srečka Kataneca, koji je preuzeo tim 2021. godine i postavio temelje sadašnjeg sastava.

Nakon što je Katanec odstupio zbog zdravstvenih problema četiri utakmice prije kraja kvalifikacija, bivši uzbekistanski veznjak Timur Kapadze vodio je ekipu do kraja i osigurao historijski plasman na Svjetsko prvenstvo.

Nakon plasmana, Uzbekistan se okrenuo jednom od najprepoznatljivijih imena svjetskog fudbala.

Bivši osvajač Zlatne lopte i kapiten Italije koji je 2006. godine osvojio Svjetsko prvenstvo Fabio Cannavaro imenovan je za selektora.

- Nova generacija zvijezda

Iako većina od 26 igrača nastupa u domaćoj ligi, pažnja oko Uzbekistana uglavnom je usmjerena na talentovanu generaciju fudbalera koji se afirmišu u inostranstvu.

Najpoznatije ime na međunarodnoj sceni je defanzivac Manchester Cityja Abdukodir Khusanov.

Ovaj 22-godišnji stoper postao je prvi uzbekistanski fudbaler koji je zaigrao u engleskoj Premier ligi, a nakon transfera iz francuskog Lensa postao je najskuplji igrač u historiji Uzbekistana i centralnoazijskog fudbala nakon transfera vrijednog 40 miliona eura.

Lider napada je kapiten Eldor Shomurodov, jedan od najpopularnijih fudbalera u zemlji.

Ovaj 30-godišnji napadač je sezonu 2025/26 proveo na posudbi u turskom Basaksehiru iz italijanske Rome, završivši kao najbolji strijelac turske Superlige s 22 gola u 34 utakmice.

Shomurodov je ujedno i najbolji strijelac u historiji Uzbekistana s 44 gola u 91 nastupu.

Još jedan igrač koji se očekuje u važnoj ulozi je krilni fudbaler Abbosbek Fayzullaev, koji je prošlog ljeta prešao u Basaksehir iz ruske CSKA Moskve.

U svojoj prvoj sezoni nakon dolaska u turski klub na stalni petogodišnji ugovor, Fayzullaev je učestvovao u osam gol-učinaka u 20 ligaških utakmica i smatra se jednim od najtalentovanijih mladih fudbalera Centralne Azije.

Zajedno, oni nose nade nacije koja želi dokazati da pripada najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni.