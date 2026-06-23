Selektor Dalić je za kapitena Luku Modrića imao samo riječi hvale, nazvavši ga fenomenom koji u svojim godinama igra s neviđenom željom i služi kao desna ruka na terenu i uzor mlađim igračima

Dalić i Kovačić pred meč odluke u Torontu: Protiv Paname moramo pokazati pobjednički karakter i zajedništvo Selektor Dalić je za kapitena Luku Modrića imao samo riječi hvale, nazvavši ga fenomenom koji u svojim godinama igra s neviđenom željom i služi kao desna ruka na terenu i uzor mlađim igračima

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić i vezni igrač Mateo Kovačić najavili su predstojeći susret drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Paname, koji će se odigrati sat vremena iza ponoći u Torontu. Nakon uvodnog poraza od Engleske, hrvatski tabor poručuje da su svi igrači zdravi, spremni i maksimalno motivisani da poprave utisak i osvoje ključne bodove za prolazak grupe, javlja Anadolu.

Selektor Zlatko Dalić istakao je da nema zdravstvenih problema unutar ekipe niti dilema oko početnog sastava, ali je naglasio da se igra, prvenstveno u fazi odbrane, mora podići na viši nivo, objavljeno je na stranici Fudbalskog saveza Hrvatske.

"Moramo biti bolji nego u prošloj utakmici, popraviti što nije bilo dobro, prvenstveno u odbrani. Moramo biti odgovorniji, s više koncentracije. Engleskoj smo sve darovali i namučili se da postignemo svoje pogotke. Panama je dobar suparnik, ima gust raspored u fazi odbrane, svi su im igrači pokretljivi, odgovorni i imaju brze pojedince za protunapad. Moramo se postaviti kao favoriti i biti hrabri. Možda nam je dobro došla ova duža pauza radi analize, da se saberemo, ali nakon poraza jedva čekamo novu utakmicu", izjavio je Dalić.

Dalić se osvrnuo i na snagu protivnika, podsjetivši da je Panama veći dio meča protiv Gane bila bolji rival te da će imati ogroman motiv, jer im je ovo šansa za prolazak dalje. Ipak, selektor poseban adut vidi u navijačima u Kanadi: "Nama je podrška navijača uvijek značajna, a osobito u dijaspori ovdje u Torontu. Očekujemo da nam uistinu budu 12. igrač, a mi ćemo dati sve od sebe da ih ne razočaramo."

Govoreći o igračkom kadru, Dalić je stao u zaštitu mladog Luke Vuškovića, naglasivši da je on velika budućnost i potencijal koji mora proći kroz proces odrastanja na terenu, uporedivši njegov put s onim Joška Gvardiola iz 2021. godine. Za kapitaena Luku Modrića imao je samo riječi hvale, nazvavši ga fenomenom koji u svojim godinama igra s neviđenom željom i služi kao desna ruka na terenu i uzor mlađim igračima.

Sličnog mišljenja je i veznjak Manchester Cityja Mateo Kovačić, koji je potvrdio da se nakon naporne sezone i povratka u puni pogon osjeća odlično i spremno.

"Očekuje nas teška utakmica i težak protivnik, jer niti jedan meč na Svjetskom prvenstvu nije jednostavan. Panama zna da igra, da gradi napad i bude opasna u kontrama. Međutim, fokusirani smo na sebe i spremni da pokažemo najbolju verziju Hrvatske. Duža pauza nam je koristila da analiziramo greške iz meča s Engleskom i psihički se odmorimo. Pokazali smo kroz istoriju da igramo najbolje kada je najteže, to je naš karakter, ponos i zajedništvo i tako savladavamo teške trenutke", poručio je Kovačić.

Hrvatski reprezentativac je dodao da je Modrićev karakter i stav prema dresu bezuslovni primjer svima te da mlađi igrači od njega uče da bez velikog rada nema uspjeha. Na kraju, osvrćući se na pritisak javnosti u domovini, Dalić je zaključio da su "vatreni" sami podigli letvicu visoko svojim ranijim istorijskim uspjesima, ali da taj pritisak ne smije da ih sputa, jer kada igraju za Hrvatsku, granice ne postoje.

Nakon jednog odigranog kola u grupi L prva je Engleska s tri osvojena boda, koliko ima i drugoplasirana Gana, a bez bodova su treća Panama i četvrta Hrvatska.