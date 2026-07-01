Imamo sjajne igrače poput Esmira (Bajraktarevića) i Kerima (Alajbegovića). Mislim da je ovo za Esmira tek početak i da još nije pokazao svoj puni potencijal. Nadam se da hoće, istakao je kapiten Zmajeva pred meč protiv SAD-a

Džeko: SAD jeste favorit, ali mi imamo svoj kvalitet i nismo ovdje pukom srećom Imamo sjajne igrače poput Esmira (Bajraktarevića) i Kerima (Alajbegovića). Mislim da je ovo za Esmira tek početak i da još nije pokazao svoj puni potencijal. Nadam se da hoće, istakao je kapiten Zmajeva pred meč protiv SAD-a

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država (SAD), izjavio je da Amerikanci jesu favoriti u ovom meču, ali da "Zmajevi" imaju svoj kvalitet i da u ovu fazu turnira nisu došli pukom srećom, javlja Anadolu.

Džeko je odgovarao na pitanja novinara tokom medijskog dana uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva 2026. protiv SAD-a, koja se igra u četvrtak, 2. jula u 02:00 sata po srednjoevropskom vremenu.

Na početku je istakao da je već sam plasman BiH u nokaut fazu historijski uspjeh koji mnogo znači za cijelu državu. Osvrnuvši se na predstojeću atmosferu na stadionu, naglasio je da voli pune tribine, te da je svjestan da će domaća publika pokupovati većinu ulaznica, ali da su bh. navijači već pokazali sjajnu podršku tokom turnira.

Govoreći o selekciji SAD-a, četrdesetogodišnji fudbaler pohvalio je uspjeh reprezentacije SAD-a, naglasivši da ono što je napravila u posljednje vrijeme impresivno.

"Većina njihovih igrača sada igra u Evropi, u dobrim klubovima. To pokazuje kvalitet SAD-a. Također, dovođenje Pochettina na mjesto selektora bio je još jedan sjajan potez za njih. Da, SAD je favorit, ali i mi imamo svoj kvalitet. Nismo ovdje samo da bismo bili viđeni niti smo stigli pukom srećom. Imamo sjajne igrače poput Esmira (Bajraktarevića) i Kerima (Alajbegovića). Mislim da je ovo za Esmira tek početak i da još nije pokazao svoj puni potencijal. Nadam se da hoće", istakao je Džeko.

Napominjući kako su svjesni da SAD ima brze igrače, Džeko je dodao: "Znamo da zahvaljujući svojoj brzini mogu probijati duboko u našu teritoriju. Vi ste favoriti, ali nokaut faza je potpuno drugačija od grupne faze."

Na pitanje o potcjenjivanju BiH i izjava poput one koju je dala novinarka jedne američke televizije da čak ni ne zna gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, Džeko je poručio:

"Mislim da se to ne odnosi na nas. To zapravo mnogo više govori o njima samima. Ono što je važnije jeste šta misle fudbaleri reprezentacije SAD-a. Vjerujem da oni znaju da imamo kvalitet, baš kao što smo i mi svjesni svojih mogućnosti."

Bh. reprezentativac Arjan Malić, istakao je da su veoma uzbuđeni zbog igranja u nokaut fazi:

"Svi znaju koliko je ova utakmica velika. Mi smo zaista dobar tim i želimo pokazati svijetu šta možemo. Svaki put kada izađemo na teren, dajemo više od 100 posto. Borit ćemo se za svaku loptu i svaku priliku."

Golman Nikola Vasilj naglasio je da protivnik ima talentovane pojedince:

"To je veoma snažan tim. Znamo da su izuzetno opasni u kontranapadima i dobri u presingu na prednjoj liniji. Zato je ključno da se branimo timski. Već smo pokazali da to znamo i možemo."

Na pitanje o podršci navijača tokom cijelog turnira, Vasilj je odgovorio: "To je zaista nevjerovatno. Tako daleko od kuće, mogu reći da je ovo nešto izvanredno. Tokom posljednje dvije utakmice učinili su da se osjećamo kao da igramo na domaćem terenu."

Utakmica šesnaestine finala Mundijala između BiH i SAD-a igra se na stadionu San Francisco Bay Area u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu.