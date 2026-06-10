Najjeftinija ulaznica za finale u SAD-u košta 2.030 dolara, u odnosu na 206 dolara u Kataru. Cijene za utakmice grupne faze u prosjeku koštaju 400 dolara, u poređenju s ispod 100 dolara u 2022.

Cijene ulaznica za SP 2026 eksplodirale: Finale i do deset puta skuplje nego u Kataru Najjeftinija ulaznica za finale u SAD-u košta 2.030 dolara, u odnosu na 206 dolara u Kataru. Cijene za utakmice grupne faze u prosjeku koštaju 400 dolara, u poređenju s ispod 100 dolara u 2022.

Cijene ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku naglo su porasle u odnosu na prethodno prvenstvo u Kataru, što je izazvalo nezadovoljstvo navijača i kritike navijačkih udruženja, javlja Anadolu.

Dok najjeftinija ulaznica za finale doseže više od 2.000 dolara (oko 1.880 eura), ulaznice za grupnu fazu u prosjeku su nekoliko puta skuplje nego 2022. godine, a uvedeni model dinamičkog određivanja cijena dodatno je otvorio pitanje dostupnosti i transparentnosti prodaje.

Prvenstvo će početi utakmicom otvaranja u četvrtak između Meksika i Južne Afrike na stadionu Mexico City, a završit će na stadionu New York New Jersey 19. jula.

Ukupno će se odigrati 104 utakmice na 16 stadiona u četiri različite vremenske zone. SAD će biti domaćin 78 utakmica.

U 2026. godini cijene ulaznica određuju se u četiri različite kategorije, s početnim cijenama ulaznica za utakmice otvaranja od 560 dolara (oko 515 eura), a najskuplje dosežu i do 2.735 dolara (oko 2.515 eura).

Na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Kataru, cijena ulaznica za utakmicu otvaranja kretala se od 55 do 618 dolara (50 do 570 eura).

Cijene ulaznica za utakmice grupne faze na ovogodišnjem turniru u prosjeku su oko 400 dolara (oko 370 eura).

U Kataru, cijene ulaznica za utakmice grupne faze kretale su se od 11 do 220 dolara (10 do 200 eura).

- Finale oko deset puta skuplje -

Najjeftinija ulaznica za finale Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u je oko deset puta skuplja od najjeftinije ulaznice koju su navijači platili za finale 2022. u Lusailu, Katar.

Najjeftinija ulaznica za finale u SAD-u košta 2.030 dolara (1.900 eura), a najskuplja 6.370 dolara (5.900 eura).

Najjeftinija ulaznica za finale 2022. u Kataru koštala je 206 dolara (oko 190 eura), a najskuplja 1.607 dolara (oko 1.480 eura).

Na službenoj FIFA-inoj platformi za preprodaju, cijena ulaznica za finale može doseći i do dva miliona dolara (oko 1,84 miliona eura).

- Praksa prodaje ulaznica pod istragom -

Nagli porast cijena postao je jedno od najkontroverznijih pitanja oko Svjetskog prvenstva 2026. godine.

FIFA je prvi put uvela dinamično određivanje cijena, omogućavajući fluktuaciju cijena ulaznica na osnovu potražnje.

Navijačke grupe su kritikovale ono što opisuju kao nedostatak transparentnosti u vezi s dostupnošću ulaznica, cijenama i raspodjelom sjedišta.

Kontroverza je privukla pažnju regulatora u SAD-u. Državni tužioci New Yorka i New Jerseyja nedavno su pokrenuli istragu o FIFA-inoj praksi prodaje ulaznica za utakmice na stadionu New York New Jersey, gdje će se igrati finale.

Istraga se fokusira na pritužbe da su navijači možda bili obmanuti u vezi s lokacijama sjedišta i kategorijama ulaznica nakon što su napravljene promjene na mapama sjedišta na stadionu tokom procesa prodaje.

- Evropski fudbalski navijači izražavaju protivljenje -

Krajem marta, Evropski fudbalski navijači (FSE) i Euroconsumers podnijeli su žalbu Evropskoj komisiji, tvrdeći da je FIFA zloupotrijebila svoj monopolski položaj nametanjem pretjeranih cijena ulaznica i nepoštenih uslova kupovine prije turnira.

Grupe su tvrdile da su cijene ulaznica porasle daleko u odnosu na prethodna Svjetska prvenstva i kritikovale su FIFA-ino korištenje dinamičkog određivanja cijena. Također su izrazile zabrinutost zbog onoga što su opisale kao nedostatak transparentnosti u vezi s dostupnošću ulaznica, lokacijama sjedišta i cijenama.

FSE i Euroconsumers su rekli da su neke jeftine ulaznice koje promoviše FIFA uglavnom bile nedostupne do trenutka otvaranja opšte prodaje, dok su navijači često imali ograničene informacije o lokacijama sjedišta prije kupovine.

"FIFA ima monopol nad prodajom ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. i iskoristila je tu moć da nametne uslove navijačima koji nikada ne bi bili prihvatljivi na konkurentnom tržištu", navele su grupe u zajedničkom saopćenju.

"Za mnoge je ovo iskustvo koje se dešava jednom u životu, pravedan i transparentan pristup ulaznicama je neophodan."