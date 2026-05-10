Budžetski sporovi ugrožavaju sigurnost 600.000 navijača na Svjetskom prvenstvu

Sekretar za domovinsku sigurnost Markwayne Mullin izjavio je u subotu da je produženi prekid federalnog finansiranja zakomplikovao pripreme za sigurnosne operacije uoči utakmica FIFA Svjetskog prvenstva koje se sljedećeg mjeseca igraju u SAD-u, prenose američki mediji.

Web-stranica The Hill izvijestila je da je Mullin optužio demokrate za ugrožavanje javne sigurnosti odgađanjem resursa Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS).

Govoreći na konferenciji za novinare DHS-a u Kansas Cityju zajedno s kongresmenom Markom Alfordom, Mullin je rekao da agencija očekuje da će uspješno osigurati turnir, ali je priznao da je izgubljeno dragocjeno vrijeme za pripremu.

„Nismo bili u mogućnosti da budemo proaktivni u postavljanju tih pozicija — tih sigurnosnih mjera na njihova mjesta“, rekao je Mullin. „Imamo toliko posla da uradimo.“

– „Doveli njihovu sigurnost u opasnost“ -

Kansas City će ugostiti šest utakmica Svjetskog prvenstva između 16. juna i 11. jula u sklopu turnira koji se održava širom SAD-a, Meksika i Kanade.

Mullin je okrivio demokrate za 76-dnevni prekid finansiranja, tvrdeći da je to ugrozilo spremnost snaga reda i sigurnost gledalaca koji se očekuju na utakmicama.

„Oni su zaista doveli 600.000 ljudi koji će biti na ovim utakmicama... doveli su njihovu sigurnost u opasnost“, rekao je on.

Alford je ponovio stav administracije, rekavši: „Snažno provođenje imigracionih zakona nije političko pitanje. To je imperativ nacionalne sigurnosti“, navodi Newsmax.

Ovi komentari dolaze u trenutku kada federalni zvaničnici intenziviraju planiranje sigurnosti za turnir.

Vršiteljica dužnosti administratora Uprave za sigurnost transporta (TSA), Ha Nguyen McNeill, ranije je upozorila Kongres da bi nedostatak osoblja uzrokovan prekidom finansiranja mogao ometati operacije aerodromske sigurnosti uoči Svjetskog prvenstva.

U međuvremenu, Američka unija za građanske slobode (ACLU), Amnesty International i više od 100 drugih organizacija kritikovali su imigracionu i sigurnosnu politiku Trumpove administracije vezanu za ovaj događaj.