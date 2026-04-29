Bosna u dramatičnoj završnici savladala Igokeu i prošla u četvrtfinale ABA lige Edin Atić donio pobjedu u Zetri i duel s Partizanom nakon velike borbe

SARAJEVO (AA) - Košarkaši KK Bosna BH Telecoma plasirali su se u četvrtfinale ABA liga nakon što su u play-in susretu u prepunoj dvorani Zetri savladali ekipu KK Igokea rezultatom 80:76.

Utakmica između sedmoplasirane i osmoplasirane ekipe donijela je veliku borbu od samog početka, uz konstantne preokrete i visoku tenziju na parketu.

Bosna je bolje otvorila meč serijom, ali je Igokea tokom druge dionice uspjela da uhvati ritam i preokrene rezultat. U nastavku susreta viđena je izjednačena i tvrda igra, uz više prekida i spornih sudijskih odluka.

U završnici je uslijedila prava drama, u kojoj je ključnu ulogu preuzeo Edin Atić, koji je vezanim poenima i sigurnim šutevima s linije slobodnih bacanja donio preokret Bosni.

Na 30 sekundi do kraja sarajevski tim dolazi do prednosti, a Atić potom bilježi i ključni defanzivni skok koji je praktično odlučio pobjednika. U samom finišu Igokea je pokušala doći do preokreta, ali je Atić ponovo pogodio za konačnu pobjedu i veliko slavlje domaćih.

Bosna će u četvrtfinalu ABA lige igrati protiv Partizana.