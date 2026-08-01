Bešić je u karijeri ostavio dubok trag u engleskom i evropskom fudbalu, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 47 utakmica,

Bivši reprezentativac BiH Muhamed Bešić novi fudbaler OFK Beograda Bešić je u karijeri ostavio dubok trag u engleskom i evropskom fudbalu, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 47 utakmica,

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić (33) novi je fudbaler OFK Beograda, zvanično je u subotu potvrdio beogradski klub putem svojih naloga na društvenim mrežama, javlja Anadolu.

Iz OFK Beograd navode da Bešić, koji pokriva pozicije u sredini i zadnjoj liniji tima, na Omladinski stadion stiže s bogatim internacionalnim iskustvom, a u Beograd dolazi nakon sezone provedene u dresu subotičkog Spartaka.

„Muhamed Bešić je novi fudbaler OFK Beograda. U dosadašnjoj bogatoj karijeri branio je boje Hamburga, Evertona, Middlesbrougha, Sheffield Uniteda, Ferencvárosa, a posljednje sezone vidjeli smo ga u dresu subotičkog Spartaka. Spreman je da svojim iskustvom ojača srednju i zadnju liniju tima. Želimo mu dobrodošlicu na Omladinski stadion“, objavili su iz beogradskog kluba.

Bešić je u karijeri ostavio dubok trag u engleskom i evropskom fudbalu, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 47 utakmica, pri čemu je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.