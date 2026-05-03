Bivši crnogorski fudbaler poginuo u nesreći na Skadarskom jezeru

Nekadašnji fudbaler crnogorskih klubova Zeta i Dečić Mladen Kaluđerović (43) poginuo je u nesreći na Skadarskom jezeru, kada se plovilo iz, za sada neutvrđenih razloga, prevrnulo.



U izvještaju lokalne policijske uprave navedeno je da se Kaluđerović utopio nakon prevrtanja čamca u Plavničkom kanalu, da je druga osoba koja je bila u čamcu povrijeđena, dok se za trećom i dalje traga.

Od njega se opraštaju brojni prijatelji, sugrađani i klubovi za koje je nastupao, ističući njegov vedar duh, poštenje i čast.



Iz Zete su poručili da je klub branio dostojanstveno i s puno ljubavi.

"Kao fudbaler FK Zeta branio je njene boje spartanski, požrtvovano i s puno ljubavi. Bio je uvijek među omiljenim ljudima u svakom društvu. Svoj, nažalost, kratak život okončao je tragično i iza sebe ostavio porodicu, među njom i dva ponosna sina Mihajla i Pavla. Počivaj u miru Mađo, Zeta te neće zaboraviti", saopćeno je iz ovog kluba.

Emotivne riječi stigle su i iz Dečića.

"Kao igrač FK Dečića nosio je plavo-bijeli dres s ponosom, srcem i poštovanjem, kao da je rođeni Tuzanin i dijete kluba. Takvi ljudi nikada ne umiru, ostaju u srcima svih koji su ih voljeli i poštovali. Vječna ti slava i hvala za sve, legendo Dečića i Zete. Neka ti je laka crnogorska zemlja", saopćili su iz FK Dečići.