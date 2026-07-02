"Zmajevi" su poraženi u Santa Clari, nakon historijskog nastupa u nokaut fazi okončan protiv domaćina Mundijala

BiH završila nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od SAD-a u šesnaestini finala "Zmajevi" su poraženi u Santa Clari, nakon historijskog nastupa u nokaut fazi okončan protiv domaćina Mundijala

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine nakon što je u šesnaestini finala poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0:2.

Amerikanci su poveli u 45. minuti golom Folarina Baloguna, koji je nakon ubačene lopte iz kaznenog prostora savladao golmana Bosne i Hercegovine Nikolu Vasilja.

Konačnih 2:0 postavio je Malik Tillman u 82. minuti sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca. Igrači i stručni štab Bosne i Hercegovine burno su protestovali smatrajući da prekršaj na ivici kaznenog prostora nije postojao, a još burnija reakcija je bila na to što sudija nije svirao prekršaj nad Esmirom Bajraktarevićem u minuti koja je prethodila golu.

Utakmica je odigrana na stadionu Levi's u Santa Clari, u blizini San Francisca pred oko 69.000 gledalaca.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza ispisali su historiju plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, nakon što su grupnu fazu završili kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. U grupi B osvojili su četiri boda te zauzeli treće mjesto iza Švicarske i Kanade, a ispred Katara.

Pored historijskog plasmana među 32 najbolje reprezentacije svijeta, navijači Bosne i Hercegovine bili su među najzapaženijim na ovogodišnjem Mundijalu.

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država će u osmini finala igrati protiv Belgije.