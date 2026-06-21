- Vučko Trail tokom godina prerastao u sportsko-turistički događaj koji promoviše prirodne ljepote i kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine

BiH: Vlaški i Alijagić slavili na desetom Vučko Trailu, oboren rekord Crne staze - Vučko Trail tokom godina prerastao u sportsko-turistički događaj koji promoviše prirodne ljepote i kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine

Deseto izdanje Vučko Traila, najveće trail utrke u Bosni i Hercegovini, održano je ovog vikenda na planinama Bjelašnici i Visočici, uz učešće više od 1.000 trkača iz 27 zemalja, saopštili su organizatori u nedjelju.

Takmičenje, koje se održavalo od 19. do 21. juna pod sloganom „Run ancient paths“, obuhvatilo je pet staza različite dužine i zahtjevnosti koje prolaze kroz planinske predjele, sela i lokalitete bogate kulturno-historijskim naslijeđem.

Na najzahtjevnijoj Crnoj stazi (105 kilometara) pobijedio je Nemanja Vlaški s vremenom 15:02:35, dok je Alma Alijagić postavila novi rekord u ženskoj konkurenciji, popravivši ga za 35 minuta i završivši utrku za 18:36:44.

Na Crvenoj stazi (60 km) trijumfovao je Aldin Rizvić (7:10:13), na Plavoj stazi (40 km) Sanel Uzunović (4:24:47), na Žutoj stazi (26 km) Miloš Rajičević (2:34:36), a na Zelenoj stazi (14 km) Josip Martinović (1:17:51).

U ženskoj konkurenciji, pobjednice su bile Katarina Šolaja (Crvena, 9:50:44), Marija Sekulović (Plava, 5:23:13), Mina Kosanović (Žuta, 3:15:48) i Emina Alagić (Zelena, 1:42:18).

Organizatori su istakli da je jubilarno izdanje obilježeno uvođenjem nove Žute staze, te da je utrka protekla bez ozbiljnijih povreda.

„Posebno nas raduje što smo desetu godišnjicu obilježili uvođenjem nove Žute staze… najvažnije nam je da je utrka protekla bez ozbiljnih povreda“, rekao je predsjednik Planinarskog društva Željezničar Dalvin Kadirić.

Vučko Trail je tokom godina prerastao u sportsko-turistički događaj koji promoviše prirodne ljepote i kulturno-historijsko naslijeđe BiH, uključujući i područje Lukomira, najvišeg stalno naseljenog mjesta u zemlji.

Organizatori su zahvalili sponzorima i partnerima, među kojima su Powerade, Uniqa osiguranje, BH Telecom i drugi.