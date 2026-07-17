Bosna i Hercegovina je u devet nastupa na svjetskim prvenstvima osvojila osam medalja, a ovim uspjehom broj odličja sa velikih takmičenja povećan je na 30

BiH viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci, Iran osvojio zlato u Hangzhouu Bosna i Hercegovina je u devet nastupa na svjetskim prvenstvima osvojila osam medalja, a ovim uspjehom broj odličja sa velikih takmičenja povećan je na 30

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je u petak srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhouu, nakon poraza u finalu od Irana rezultatom 3:1 u setovima.

Iran je bolje otvorio susret i dobio prva dva seta sa 25:21 i 25:20. Bh. tim uzvratio je u trećem setu, koji je dobio rezultatom 25:20, ali su Iranci u četvrtom setu preuzeli kontrolu i slavili sa 25:16 za novu titulu svjetskog prvaka.

Iransku reprezentaciju predvodio je Morteza Mehrzad, jedan od najdominantnijih igrača u historiji sjedeće odbojke. Ovo je Iranu deveta zlatna medalja na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno učvrstio status najuspješnije selekcije u ovom sportu.

Uprkos porazu u finalu, reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je niz vrhunskih rezultata. Ovo je četvrta srebrna medalja za bh. tim na svjetskim prvenstvima, uz tri zlatne i jednu bronzanu.

Ukupno, Bosna i Hercegovina je u devet nastupa na svjetskim prvenstvima osvojila osam medalja, a ovim uspjehom broj odličja sa velikih takmičenja povećan je na 30.