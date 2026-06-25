– Zmajevi slavili 3:1 u Seattleu, kao trećeplasirani u grupi B čekaju rasplet ostalih grupa za potvrdu prolaska u nokaut-fazu

BiH savladala Katar i na korak od historijskog plasmana u šesnaestinu finala Mundijala – Zmajevi slavili 3:1 u Seattleu, kao trećeplasirani u grupi B čekaju rasplet ostalih grupa za potvrdu prolaska u nokaut-fazu

SEATTLE (AA) – Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar rezultatom 3:1 u utakmici trećeg kola grupe B Svjetskog prvenstva 2026. godine i napravila veliki korak ka plasmanu u osminu finala.

Na stadionu Lumen Field u Seattleu izabranici selektora Sergeja Barbareza došli su do vrijedne pobjede zahvaljujući golovima Kerima Alajbegovića, autogolu katarskog igrača nakon pokušaja Edina Džeke te pogotku Ermina Mahmića u drugom poluvremenu.

BiH je povela u 29. minuti spektakularnim golom Alajbegovića, koji je snažnim udarcem s dvadesetak metara pogodio rašlje gola Katara.

Prednost je udvostručena u 34. minuti nakon pokušaja kapitena Edina Džeke. Lopta je na putu prema petercu zakačila jednog od katarskih igrača, a pogodak je na kraju upisan kao autogol Mahmouda Abunada.

Katar je smanjio zaostatak u 42. minuti kada je, nakon loše reakcije odbrane Bosne i Hercegovine, mrežu zatresao Hasan Al Haydos.

Pitanje pobjednika riješeno je u 80. minuti. Nakon kornera i velike gužve u kaznenom prostoru, Ermin Mahmić se najbolje snašao na asistenciju Denisa Hadžikadunića i postavio konačnih 3:1.

U drugoj utakmici grupe B Švicarska je savladala Kanadu rezultatom 2:1 i sa sedam bodova je osvojila prvo mjesto u grupi. Švicarska i Kanada, koja je s četiri boda završila na drugom mjestu u grupi, izborile su direktan plasman u narednu fazu takmičenja.

Bosna i Hercegovina je grupnu fazu završila na trećem mjestu sa četiri osvojena boda i sada čeka rasplet u ostalim grupama. Prema trenutnom stanju, reprezentacija BiH ima veoma velike šanse da kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija izbori historijski plasman u 16-tinu finala Svjetskog prvenstva.

Katar je završio nastup na Mundijalu sa osvojenim jednim bodom u remiju sa Švicarskom u prvom kolu.