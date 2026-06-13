U narednom kolu izabranici Sergeja Barbareza će 18. juna u Los Angelesu igrati protiv Švicarske

BiH ispustila pobjedu protiv Kanade u finišu, remi na startu Mundijala U narednom kolu izabranici Sergeja Barbareza će 18. juna u Los Angelesu igrati protiv Švicarske

TORONTO (AA) – Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je u petak sa domaćom selekcijom Kanade 1:1 u prvom kolu grupe B Svjetskog prvenstva, primivši pogodak u finišu susreta na Toronto stadionu.



Bosna i Hercegovina je bolje otvorila utakmicu i već u trećoj minuti zaprijetila preko Amara Memića, dok je nekoliko minuta kasnije pokušao i Jovo Lukić. Kanada je najbliže pogotku bila u 17. minuti, ali je golman Nikola Vasilj zaustavio udarac Jonathana Davida.

Pritisak bh. tima krunisan je u 21. minuti kada je, nakon kornera Ivana Bašića, Sead Kolašinac prebacio loptu na drugu stativu, a Jovo Lukić pogodio za vodstvo od 1:0.

Do kraja prvog dijela Kanada je pokušavala bez većeg uspjeha, pa se na odmor otišlo s minimalnom prednošću Bosne i Hercegovine.

Domaći tim je u nastavku zaigrao znatno ofanzivnije i došao do više prilika, ali su se Zmajevi uspješno branili. U 51. minuti Kolašinac je sjajnom intervencijom s gol-linije spriječio siguran pogodak, dok je nekoliko minuta kasnije Ermedin Demirović propustio veliku priliku da udvostruči prednost.

Kanada je nastavila s pritiskom, a u 66. minuti novu veliku šansu propustio je Tani Oluwaseyi, kada je Katić izbacio loptu s linije gola.

Izjednačenje je stiglo u 78. minuti, kada je nakon odbijene lopte Džonatan Larin preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora postavio konačnih 1:1.

Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata, pa je Bosna i Hercegovina osvojila bod na otvaranju turnira.

U narednom kolu izabranici Sergeja Barbareza će 18. juna u Los Angelesu igrati protiv Švicarske.