"Gledati pune tribine u Americi i osjetiti takvu energiju hiljadama kilometara od domovine je nezaboravno. Vi ste naš vjetar u leđa i najveća snaga od nezaboravne noći u Zenici, fantastičnog dočeka i ispraćaja iz Sarajeva, pa sve do Amerike."

Bh. reprezentativac Tarik Muharemović: Borili smo se do posljednje sekunde i kući se vraćamo uzdignute glave "Gledati pune tribine u Americi i osjetiti takvu energiju hiljadama kilometara od domovine je nezaboravno. Vi ste naš vjetar u leđa i najveća snaga od nezaboravne noći u Zenici, fantastičnog dočeka i ispraćaja iz Sarajeva, pa sve do Amerike."

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović oglasio se emotivnom i motivirajućom porukom na društvenim mrežama nakon završetka nastupa „Zmajeva“ na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, javlja ANadolu.

Mladi defanzivac je istakao da, unatoč eliminaciji u nokaut fazi od domaćina SAD-a, u taboru nacionalnog tima ne vlada razočarenje, već ogroman ponos zbog svega što je ova generacija napravila.

„Ovo nisu suze bola, već suze ponosa jer smo vratili Bosnu i Hercegovinu tamo gdje pripada. Borili smo se do posljednje sekunde i kući se vraćamo uzdignute glave, svjesni da smo dali sve od sebe za ovaj dres“, poručio je Muharemović putem svog zvaničnog Instagram profila.

Poseban osvrt bh. fudbaler napravio je na nevjerovatnu podršku navijača, koja je pratila reprezentaciju od samog plasmana na planetarnu smotru.

„Gledati pune tribine u Americi i osjetiti takvu energiju hiljadama kilometara od domovine je nezaboravno. Vi ste naš vjetar u leđa i najveća snaga od nezaboravne noći u Zenici, fantastičnog dočeka i ispraćaja iz Sarajeva, pa sve do Amerike“, istakao je on.

Muharemović je naglasio da je primarni cilj ove generacije kontinuitet na velikim takmičenjima, te je pozvao javnost i navijače da zadrže vjeru u tim i stručni štab.

„Zajedno sa svojom braćom dat ću sve od sebe da BiH i dalje bude među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Vjerujte u ovu našu priču i ono što gradimo. Bit će i pobjeda i poraza, ali ova ekipa i stručni štab dat će život za najljepši dres na svijetu“, jasan je bio bh. reprezentativac.

Na kraju, mladi stoper je poslao snažnu poruku koja jasno ocrtava naredni cilj „Zmajeva“ u novom takmičarskom ciklusu.

„Svjetsko prvenstvo za nas je završeno… Sad nam dajte Evropsko. Alhamdulillah, vaš Tarik Muharemović“, zaključio je u svojoj objavi.