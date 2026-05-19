Bh. reprezentativac Tabaković lakše povrijeđen, Barbarez uputio naknadni poziv Maliću

Fudbalski savez BiH (NFS BIH) potvrdio je da povreda reprezentativca Harisa Tabakovića nije ozbiljnije prirode i da napadač ostaje u kadru za Mundijal. Zbog specifičnosti situacije, stručni štab je donio odluku da na pripreme naknadno pozove i mladog reprezentativca Arjana Malića, javlja Anadolu.



Fudbalska „A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro počinje pripreme za historijski nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a stručni štab na čelu sa selektorom Sergejom Barbarezom paralelno radi na definisanju konačnog spiska putnika za Sjevernu Ameriku, saopšteno je iz Fudbalskog saveza BiH.

Iz Minhena je danas stigla ohrabrujuća vijest o zdravstvenom stanju napadača Harisa Tabakovića. Prema informacijama koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je zadobio na posljednjoj utakmici nije teže prirode. Ipak, zbog kratkog vremenskog perioda preostalog do početka Mundijala, njegovo stanje će se pratiti s posebnim oprezom. Tabaković će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kadru do posljednjeg trenutka zbog velikog značaja za tim.

Paralelno s tim, stručni štab je donio odluku da naknadni poziv uputi mladom reprezentativcu Arjanu Maliću, koji je bio dio kvalifikacionog ciklusa i koji je svojim profesionalizmom zaslužio mjesto na pripremama.

Iz FSBiH navode da postoji mogućnost da se Tabaković oporavi i bude spreman već za drugi dio grupne faze takmičenja, što bi moglo uticati na Malićevu minutažu na turniru. Sve okolnosti su otvoreno iskomunicirane s igračima, a Malić je, pokazavši veliku privrženost domovini, prihvatio poziv i od prvog dana će se staviti na raspolaganje selektoru Barbarezu za predstojeće aktivnosti pred odlazak na najveću svjetsku fudbalsku smotru.