Na službenoj konferenciji za medije uoči utakmice posljednjeg kola grupe B, Barbarez je naglasio da će obje ekipe ići na sve ili ništa te kako cilj BiH nije u Seattleu nije branjenje 90 minuta, već isključivo traženje rezultata i pobjede

Barbarez pred susret protiv Katara: Obje ekipe traže rezultat i vidjet ćemo čija će želja biti veća Na službenoj konferenciji za medije uoči utakmice posljednjeg kola grupe B, Barbarez je naglasio da će obje ekipe ići na sve ili ništa te kako cilj BiH nije u Seattleu nije branjenje 90 minuta, već isključivo traženje rezultata i pobjede

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručio je uoči odlučujućeg susreta protiv Katara kako njegovoj ekipi u Seattleu nije cilj branjenje 90 minuta, već isključivo traženje rezultata i pobjede koja bi "zmajevima" mogla donijeti historijski plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, prenosi Anadolu.

Na službenoj konferenciji za medije uoči utakmice posljednjeg kola grupe B, Barbarez je naglasio da će obje ekipe ići na sve ili ništa, javlja Fena.

Iako je aktuelni prvak Azije po FIFA-inoj rang-listi bolje plasiran te nosi blagu ulogu favorita, selektora to ne zabrinjava.

"Ne vjerujem u velika iznenađenja, jer dnevna forma često može pobijediti kvalitet. Katar želi pokazati svijetu šta može, baš kao i mi, i niko ovdje nije slučajno, nego zasluženo pa tako i mi i Katar. Obje ekipe traže rezultat i vidjet ćemo čija će želja biti veća, ali nadam se da ćemo na kraju mi slaviti", naglasio je Barbarez.

Osvrćući se na zdravstveni bilten i igrački kadar, selektor je potvrdio da su, uprkos sitnim problemima karakterističnim za duge turnire, svi igrači spremni za nastup. Jedini izostanak je onaj Tarika Muharemovića, koji ne može igrati zbog suspenzije zarađene u susretu sa Švicarskom.

Kada je riječ o taktičkom pristupu, stručni štab ne smatra da su nužne velike rokade u veznom redu kako bi se dobilo na kreativnosti. Barbarez pojašnjava da ofanzivna kreacija može dolaziti i preko bočnih pozicija, dok će ključ uspjeha biti u agresivnosti i tijesnom markiranju protivnika.

Također, selektor je naveo i to kako službene pauze za osvježenje mogu donijeti prevagu i omogućavaju brzu promjenu sistema usred igre, što može biti važno jer je na ogromnim i bučnim američkim stadionima gotovo nemoguće komunicirati s igračima udaljenim od klupe.

Odgovarajući na upite medija o Džeki, Barbarez je naveo kako je on "jedan i jedini", istaknuvši da je velika privilegija biti njegov trener. Slično je poručio i veznjak Ivan Šunjić, naglasivši kako Džeko uveliko pomaže mlađim suigračima te da ekipa mora maksimalno iskoristiti njegovo prisustvo na terenu.

Šunjić se osvrnuo i na atmosferu u ekipi, kazavši da je raspoloženje u taboru odlično, te da je ekipa imala dovoljno vremena za odmor i pripremu nakon teškog meča sa Švicarcima.

I Barbarez i Šunjić posebno su zahvalili navijačima na nevjerovatnoj podršci od samog početka turnira. Barbarez je izrazio nadu da će reprezentacija i u Seattleu na tribinama imati barem 30.000 svojih navijača, kao što je to bio slučaj u Los Angelesu.

"enormalno sam ponosan na to gdje se nalazimo, s kim radim i dokle smo došli. Naša veza s navijačima je iz dana u dan sve jača, oni to prepoznaju i ne dolaze u ovolikom broju uzalud", zaključio je selektor.

Odlučujuća utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu s početkom u 12 sati po lokalnom vremenu u Seattleu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.