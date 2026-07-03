Selektor Ataman i kapiten Turske Osman pohvalili atmosferu u Zenici i čestitali selekciji BiH na odličnom meču

Ataman nakon pobjede Turske protiv BiH: Drugo poluvrijeme donijelo nam je pobjedu u Zenici Selektor Ataman i kapiten Turske Osman pohvalili atmosferu u Zenici i čestitali selekciji BiH na odličnom meču

Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman rekao je da je njegova ekipa do pobjede nad Bosnom i Hercegovinom rezultatom 82:75 stigla zahvaljujući znatno boljoj igri u drugom poluvremenu susreta petog kola grupe C prve runde evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo FIBA 2027.

Ataman i kapiten reprezentacije Cedi Osman obratili su se novinarima nakon utakmice odigrane u zeničkoj areni "Husejin Smajlović".

Ataman je kazao da su obje reprezentacije odigrale agresivno u odbrani te da je njegova ekipa u prvom poluvremenu napravila previše grešaka.

"Obje ekipe igrale su vrlo agresivnu odbranu. Posebno smo u prvom poluvremenu pravili mnogo grešaka u kontranapadima. Promašili smo sedam lakih polaganja i protivniku omogućili lake poene. Na nas je utjecalo i to što je Alperen Sengun rano napravio tri lične greške", rekao je Ataman.

Istakao je da je promjena sistema igre nakon odmora bila ključ pobjede.

"U drugom poluvremenu počeli smo igrati u drugačijem sistemu. Zajedno smo koristili Kenana Sipahija i Sehmusa Hazera, dok je Cedi Osman igrao na poziciji krilnog centra. Odlično smo otvorili drugo poluvrijeme i preuzeli kontrolu nad utakmicom. Alperena Senguna smo mnogo bolje koristili u napadu. Iako smo promašili nekoliko otvorenih šuteva, igrali smo dobru košarku, bili agresivni u odbrani i u završnici vrlo dobro koristili Senguna. Čestitam Bosni i Hercegovini, jer je odigrala zaista dobru utakmicu", kazao je Ataman.

Dodao je da je atmosfera u dvorani bila odlična zahvaljujući podršci domaćih i turskih navijača.

Govoreći o nastavku kvalifikacija, Ataman je poručio da njegova reprezentacija želi završiti grupnu fazu bez poraza.

"U ponedjeljak igramo protiv Švicarske. Svaka utakmica je važna. Želimo završiti grupu sa šest pobjeda iz šest utakmica kako bismo zadržali prednost pred narednu fazu kvalifikacija", rekao je turski selektor.

Kapiten Turske Cedi Osman izjavio je da je očekivao težak meč u Zenici te pohvalio igru domaće selekcije.

"Želim čestitati Bosni i Hercegovini, jer je igrala vrlo agresivno i kvalitetno. Ova pobjeda nam je bila izuzetno važna. Željeli smo zadržati priliku da grupu završimo sa svih šest pobjeda. U ponedjeljak nas očekuje još jedna teška utakmica i moramo biti spremni", rekao je Osman.

Naglasio je da njegova ekipa nije odustajala uprkos zaostatku na poluvremenu.

"Na poluvremenu smo gubili pet poena razlike, ali smo u drugo poluvrijeme ušli s mnogo boljim pristupom i odigrali znatno kvalitetnije. Čestitam saigračima i stručnom štabu, odradili smo sjajan posao", kazao je Osman.

Dodao je da za njega nastup u Bosni i Hercegovini ima posebno značenje.

"Zaista je bilo sjajno. Bio sam veoma sretan što sam ponovo igrao u Bosni i Hercegovini. To će za mene ostati lijepa uspomena, a posebno sam sretan zbog pobjede", rekao je kapiten turske reprezentacije.