Selektor Turske očekuje težak meč u Zenici, dok je kapiten Cedi Osman poručio da ekipa želi nastaviti pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027.

Ataman i košarkaši Turske pred duel protiv BiH: Želimo ostati neporaženi, ključ će biti naši organizatori igre Selektor Turske očekuje težak meč u Zenici, dok je kapiten Cedi Osman poručio da ekipa želi nastaviti pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027.

Selektor muške košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman izjavio je uoči sutrašnje utakmice protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027. da će nastup njegovih organizatora igre biti presudan protiv domaćina, koji igra agresivnu odbranu i vrši konstantan pritisak.

Ataman te reprezentativci Cedi Osman, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz i Adem Bona obratili su se novinarima nakon posljednjeg treninga održanog u dvorani "Husejin Smajlović" u Zenici.

Ataman je rekao da njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna atmosfera na gostovanju u Bosni i Hercegovini.

"Odradili smo posljednji taktički trening. Sutra ujutro ćemo imati i šuterski trening. Spremni smo. Pripremamo se oko deset dana. Sigurno nas očekuje teška utakmica jer Bosna i Hercegovina ima iskusne igrače i pred svojim navijačima će stvoriti ozbiljnu atmosferu. Bit će to vrhunska košarkaška utakmica. I mi smo spremni. Želimo ostvariti još jednu pobjedu i nastaviti borbu za prvo mjesto u grupi bez poraza", rekao je Ataman.

- Ključna uloga organizatora igre -

Turski selektor naglasio je da će organizatori igre imati odlučujuću ulogu zbog načina na koji Bosna i Hercegovina igra pred domaćom publikom.

"Imamo izuzetno kvalitetan sastav, ali ova ekipa zajedno trenira tek desetak dana pa su moguće određene poteškoće u organizaciji igre. Tarik Biberović, Alperen Sengun, Cedi Osman, Ercan Osmani, Omer Faruk Yurtseven i Adem Bona su vrhunski igrači. Međutim, organizatori igre će imati ključnu ulogu. Bosna i Hercegovina kod kuće igra veoma agresivno, stalno vrši presing i ne dopušta protivniku da lako organizuje napade. Zbog toga će nastup Kenana Sipahija i Sehmusa biti od presudnog značaja", kazao je.

Potvrdio je i da Berk Ugurlu zbog povrede neće igrati.

"Berk ima povredu. Pokušali smo danas, ali sutra neće biti u sastavu. Povrijedio se protiv Rusije i još nije spreman. Nastojimo ga osposobiti za utakmicu protiv Švicarske", rekao je Ataman.

- Težak meč -

Kapiten Turske Cedi Osman izjavio je da njegov tim očekuje zahtjevan duel protiv Bosne i Hercegovine.

"Sutra nas očekuje teška utakmica. Igrat ćemo protiv ekipe koja pred svojim navijačima nastupa s velikom energijom. Ovih deset dana iskoristili smo za kvalitetan rad i mislim da smo dobro trenirali. Sretni smo što smo ponovo zajedno. Nadam se da ćemo sutra odigrati dobru utakmicu, pobijediti i nastaviti naš put", rekao je Osman.

Dodao je da očekuje agresivniji nastup domaće selekcije.

"Na svom terenu sigurno će igrati agresivnije. Mi ne smijemo uzmaknuti, već moramo odgovoriti istom mjerom. Gostujuće utakmice nikada nisu lake. Bosna i Hercegovina ima kvalitetnu ekipu i talentovane igrače, iako im nedostaju pojedini košarkaši. Moramo biti maksimalno koncentrisani. Prerano je razmišljati o Svjetskom prvenstvu. Pred nama su dvije utakmice i potpuno smo fokusirani na Bosnu i Hercegovinu", istakao je.

- Ciklus bez poraza -

Organizator igre Kenan Sipahi rekao je da je cilj Turske da pobijedi u preostale dvije utakmice i prvu fazu kvalifikacija završi bez poraza.

"Ostale su nam još dvije utakmice. Bosna i Hercegovina je i na posljednjem Evropskom prvenstvu igrala veoma dobro i bila blizu četvrtfinala. Imamo veliko poštovanje prema ovoj reprezentaciji. Znamo kakva nas atmosfera očekuje i sigurno neće biti lako. Želimo pobijediti sutra, zatim i u narednoj utakmici te završiti grupu bez poraza. Bit će pritiska, ali imamo igrače koji su navikli na takve utakmice", rekao je.

Govoreći o rivalu, Sipahi je istakao da Bosna i Hercegovina igra u veoma visokom ritmu.

"Nakon Evropskog prvenstva promijenili su selektora. Novi trener želi mnogo bržu košarku. I u prvoj utakmici su nam pravili probleme jer igraju velikim intenzitetom i tempom. Moramo biti dobro pripremljeni. Izgubljene lopte će imati veliku ulogu. Moramo kontrolisati ritam utakmice i usporiti njihov tempo. U pozicionoj igri smo kvalitetnija ekipa i imamo mnogo napadačkih opcija poput Furkana, Alperena i Ercana Osmanija. Ako budemo maksimalno koncentrisani, vjerujem da ćemo pobijediti", rekao je.

- Uigrana ekipa -

Furkan Korkmaz ocijenio je da je reprezentacija, uprkos kratkim pripremama, zadržala dobru uigranost.

"Ova ekipa je navikla igrati zajedno. Bez obzira da li prođu tri ili pet mjeseci, zadržavamo zajedništvo. Na ovom nivou više nema lakih protivnika ni lakih utakmica. Postavili smo vrlo visoke standarde i sada u svaku utakmicu ulazimo s ciljem da pobijedimo. Tako će biti i protiv Bosne i Hercegovine. Oni su veoma opasan tim kada igraju kod kuće i želimo otići odavde s pobjedom", rekao je.

Dodao je da reprezentacija dugoročno želi osvojiti medalju.

"Naš cilj je uvijek medalja. Nadam se da ćemo to ostvariti i na Svjetskom prvenstvu. Prvo moramo izboriti plasman. Standarde smo podigli toliko visoko da ćemo sami određivati svoj nivo, a ne naši protivnici. S tim razmišljanjem ulazimo u svaku utakmicu", kazao je.



Adem Bona poručio je da turska reprezentacija svaku utakmicu doživljava kao finale.

"Za nas je svaka utakmica važna. Nije bitno da li igramo protiv Bosne i Hercegovine ili nekog drugog protivnika. Izaći ćemo na teren, dati svoj maksimum, boriti se kao tim i učiniti sve što možemo da ostvarimo pobjedu", rekao je.