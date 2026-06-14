Arda Turan proglašen trenerom godine u ukrajinskoj Premijer ligi

Mutlu Demirtaştan
14. juni 2026.•Ažuriranje: 14. juni 2026.
Turski fudbalski stručnjak Arda Turan proglašen je najboljim trenerom ukrajinske Premijer lige za sezonu 2025/2026, objavljeno je na zvaničnoj stranici takmičenja.
Drugo mjesto pripalo je treneru LNZ Cherkasyja Vitaliju Ponomaryovu, dok je treći bio Ruslan Rotan, strateg Polissya Zhytomyra.
Pod vodstvom Turana, Shakhtar Donetsk je u protekloj sezoni osvojio naslov prvaka Ukrajine, a zapažen rezultat ostvario je i na evropskoj sceni plasmanom u polufinale UEFA Konferencijske lige.