Strateg Shakhtara nagrađen nakon šampionske sezone i plasmana u polufinale UEFA Konferencijske lige

Arda Turan proglašen trenerom godine u ukrajinskoj Premijer ligi Strateg Shakhtara nagrađen nakon šampionske sezone i plasmana u polufinale UEFA Konferencijske lige

Turski fudbalski stručnjak Arda Turan proglašen je najboljim trenerom ukrajinske Premijer lige za sezonu 2025/2026, objavljeno je na zvaničnoj stranici takmičenja.

Drugo mjesto pripalo je treneru LNZ Cherkasyja Vitaliju Ponomaryovu, dok je treći bio Ruslan Rotan, strateg Polissya Zhytomyra.

Pod vodstvom Turana, Shakhtar Donetsk je u protekloj sezoni osvojio naslov prvaka Ukrajine, a zapažen rezultat ostvario je i na evropskoj sceni plasmanom u polufinale UEFA Konferencijske lige.