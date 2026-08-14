Dvadesetosmogodišnji američki bek je prošle sezone u prosjeku postizao 19,7 poena, 6,2 asistencije, 3,8 skokova i 1,2 ukradene lopte po utakmici

Anadolu Efes potpisuje ugovor s najboljim strijelcem Eurokupa Daronom Russellom Dvadesetosmogodišnji američki bek je prošle sezone u prosjeku postizao 19,7 poena, 6,2 asistencije, 3,8 skokova i 1,2 ukradene lopte po utakmici

Turski košarkaški klub Anadolu Efes objavio je u petak potpisivanje ugovora s američkim bekom Daronom "Fattsom" Russellom, javlja Anadolu.

"Daron 'Fatts' Russell, koji je prošle sezone bio vodeći strijelac EuroCupa dok je igrao za U-BT Cluj-Napoca i proglašen je za MVP-ja finalne serije dok je njegov tim osvojio prvenstvo Rumunske lige, takmičit će se za naš tim u sezoni 2026-2027", objavio je klub Eurolige na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Dvadesetosmogodišnjak je u prosjeku postizao 19,7 poena, 6,2 asistencije, 3,8 skokova i 1,2 ukradene lopte po utakmici u EuroCupu i imenovan je u drugi tim All-EuroCupa.

Bek rođen u Americi, koji je dobio rumunsko državljanstvo i predstavlja Rumuniju na međunarodnoj sceni, pomogao je Cluj-Napoci da prošle sezone osvoji Rumunsku ligu, Rumunski kup i Rumunski Superkup.

Russell je počeo profesionalnu karijeru u crnogorskom klubu Mornar Bar, gdje je postavio rekord ABA lige po broju postignutih poena sa 47 poena protiv Zadra u oktobru 2022. godine.

Prethodno je igrao u Turskoj za Galatasaray, Manisu i Karsiyaka prije nego što se pridružio Cluj-Napoci 2025. godine.

Russell se pridružuje Brunu Fernandu, Mikeu Jamesu, Dariju Šariću, Matthewu Strazelu, Collinu Malcolmu i Santiju Yusti među igračima Anadolu Efesa koji su se pridružili vansezonskom periodu.

Istanbulski klub je zadržao Jordana Loyda i Isaiu Cordiniera za sezonu 2026-27.