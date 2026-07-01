Amerikanac ispisao historiju: Prvi na svijetu osvojio sedam vrhova i preplivao sedam najtežih kanala Rob Lea je preplivao 40 kilometara između japanskih ostrva Honšu i Hokaido

Američki atletičar Rob Lea postao je prva osoba na svijetu koja je završila izazov "Dvostruka sedam", nakon što je uspješno preplivao sedam najzahtjevnijih morskih kanala i osvojio najviše vrhove na svih sedam kontinenata, javlja Anadolu.



Posljednji podvig ostvario je preplivavši 40 kilometara kroz japanski moreuz Tsugaru za 11 sati i 43 minute.

Lea je u utorak postigao podvig prelaska sedam najtežih kanala na otvorenim vodama na svijetu nakon što je preplivao Tsugaru moreuz, koji odvaja glavno japansko ostrvo od Hokaida na krajnjem sjeveru zemlje, za 11 sati, 43 minute i 35 sekundi, objavio je Kyodo News sa sjedištem u Tokiju.

Ciljni kanali za izazov "Oceans Seven" također uključuju Gibraltarski moreuz, koji spaja Sredozemno more s Atlantskim okeanom, dok vrhovi za "Sedam vrhova" uključuju Mount Everest, najvišu planinu na svijetu.

Lea je napustio Nakadomari u prefekturi Aomori, na sjevernom kraju glavnog japanskog ostrva Honshu, u utorak ujutro i stigao na obalu Fukushime na Hokkaidu otprilike pola dana kasnije.

Vodeni put je poznat po jakim strujama, što ga čini jednim od najtežih kanala za plivanje na svijetu.