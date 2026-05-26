Stručni štab "zmajeva" na raspolaganju je imao sve pozvane reprezentativce, čime su kompletirane aktivnosti ekipe pred nastavak intenzivnih priprema za predstojeće obaveze

Alajbegović i Mahmić: Sretni smo što idemo na Svjetsko prvenstvo Stručni štab "zmajeva" na raspolaganju je imao sve pozvane reprezentativce, čime su kompletirane aktivnosti ekipe pred nastavak intenzivnih priprema za predstojeće obaveze

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a izabranici selektora Sergej Barbarez danas su odradili novi trening u Trening centru FK Sarajevo u Butmiru, uoči prijateljskog susreta protiv Sjeverne Makedonije, javlja Anadolu.

Stručni štab "zmajeva" na raspolaganju je imao sve pozvane reprezentativce, čime su kompletirane aktivnosti ekipe pred nastavak intenzivnih priprema za predstojeće obaveze.

Sa predstavnicima medija družili su se Kerim Alajbegović i debitant Ermin Mahmić.

„Uvijek mi je drago kad dođem na okupljanje, kad sam sa ekipom. Imamo odličnu hemiju u timu. Sretni smo što smo skupa i što idemo na Svjetsko prvenstvo. Slijedi nam utakmica sa Sjevernom Makedonijom koja nam je bitna da se što bolje pripremimo za ono što nas čeka poslije“, rekao je Alajbegović.

Debitant Mahmić je rekao kako je posebno biti na terenu sa saigračima u reprezentaciji.

„Uz njih stičem novo iskustvo i vjerujem da zajedno možemo ispuniti naše ciljeve. Za mene je nešto ogromno biti u reprezentaciji. Kad sam saznao da ću ići na Svjetsko prvenstvo to mi je pokazalo da se rad isplati i da sad trebam nastaviti još jače. Za mene nije bilo dileme, uvijek sam želio da igram za svoju zemlju, za Bosnu i Hercegovinu.“

Zvanična konferencija za novinare reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će održana u četvrtak u prostorijama N/FS BiH u Sarajevu s početkom u 11 sati. Istog dana "zmajevi" će odraditi i posljednji trening u Butmiru od 17 sati.

Prijateljska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije igra se u petak na Stadionu "Asim Ferhatović Hase" u Sarajevu sa početkom u 20.30 sati.