Obradović (66) je potpisao trogodišnji ugovor i naslijedio Ergina Atamana, koji je nedavno napustio klub iz Atine

Željko Obradović ponovo trener Panatinaikosa, potpisao trogodišnji ugovor Obradović (66) je potpisao trogodišnji ugovor i naslijedio Ergina Atamana, koji je nedavno napustio klub iz Atine

Srpski košarkaški stručnjak Željko Obradović imenovan je za novog trenera Panatinaikosa, saopštio je u nedjelju grčki klub.

Obradović (66) je potpisao trogodišnji ugovor i naslijedio Ergina Atamana, koji je nedavno napustio klub iz Atine.

„Kao da nijedan dan nije prošao. Panatinaikos potvrđuje da se Obradović vraća i da je potpisao trogodišnji ugovor. Priča se nastavlja…“, navedeno je u saopštenju kluba objavljenom uz fotografiju Obradovića i vlasnika Dimitrisa Janakopulosa.

Obradović se tako vraća u klub koji je već vodio od 1999. do 2012. godine, kada je osvojio pet titula u Evroligi, 11 titula šampiona Grčke i sedam Kupova Grčke.

U posljednjem angažmanu prije povratka u Atinu, Obradović je vodio Partizan od 2021. do novembra 2025. godine, kada je podnio ostavku nakon slabijih rezultata u Evroligi. Prethodno je bio trener Partizana i početkom 1990-ih, a sa beogradskim klubom osvojio je Kup evropskih šampiona 1992. godine.

Tokom karijere vodio je i Huventud, Real Madrid, Beneton i Fenerbahče, te bio selektor reprezentacija Jugoslavije i Srbije i Crne Gore.

Obradović je ukupno osvojio devet titula Evrolige sa pet različitih klubova i tri puta bio proglašen za najboljeg trenera tog takmičenja.