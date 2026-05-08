Škole u Meksiku zatvaraju se 40 dana ranije zbog Svjetskog prvenstva u fudbalu i ekstremnih vrućina

Škole u Meksiku zatvaraju se 40 dana ranije zbog Svjetskog prvenstva u fudbalu i ekstremnih vrućina, javlja Anadolu.

Meksički ministar javnog obrazovanja Mario Delgado izjavio je da će se školska godina završiti 5. juna.

"Ova promjena je napravljena zbog izvanrednog toplotnog talasa koji je posljednjih dana pogodio zemlju i očekuje se da će se nastaviti u junu i julu te zbog Svjetskog prvenstva koje će se održati u našoj zemlji", objavio je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održat će se između 11. juna i 19. jula, a zajednički domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.