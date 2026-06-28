Nakon završetka grupne faze, 16 fudbalskih reprezentacija oprostilo se od Svjetskog prvenstva, dok 32 ekipe nastavljaju takmičenje

Šesnaestina finala SP-a počinje večeras: 32 reprezentacije nastavljaju borbu za svjetsku titulu Nakon završetka grupne faze, 16 fudbalskih reprezentacija oprostilo se od Svjetskog prvenstva, dok 32 ekipe nastavljaju takmičenje

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine ušlo je u nokaut fazu nakon završetka grupne faze, s 32 tima koja su prošla u šesnaestinu finala, dok je 16 eliminisano s turnira, javlja Anadolu.

Time je grupna faza Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. završena, a poznati su svi učesnici prve nokaut runde turnira. U eliminacionu fazu plasirala su se po dva najbolja tima iz svake od 12 grupa, uz osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Nokaut faza Svjetskog prvenstva počinje danas, kada će biti odigrana prva utakmica šesnaestine finala. U Los Angelesu će se u 21 sat sastati Južnoafrička Republika i Kanada.

Timovi koji su prošli u nokaut fazu su Meksiko, Južna Afrika, Švicarska, Kanada, Bosna i Hercegovina, Brazil, Maroko, SAD, Australija, Paragvaj, Njemačka, Obala Slonovače, Ekvador, Holandija, Japan, Švedska, Belgija, Egipat, Španija, Zelenortski Otoci, Francuska, Norveška, Senegal, Argentina, Austrija, Alžir, Kolumbija, Portugal, Hrvatska, Republika Kongo, Portugal, Kolumbija i Portugal, Gana.

Eliminisani timovi nakon grupne faze su Haiti, Turska, Tunis, Jordan, Panama, Katar, Kurakao, Češka, Irak, Urugvaj, Saudijska Arabija, Novi Zeland, Škotska, Uzbekistan, Južna Koreja i Iran.

