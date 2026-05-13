Šerpe otvorili rutu ka vrhu Mount Everesta za proljetnu sezonu penjanja Očekuje se da će blizu 500 penjača započeti pokušaje uspona nakon odlaganja pripreme rute

Tim od 10 iskusnih Šerpa u srijedu je otvorio rutu ka vrhu Mount Everesta za ekspedicijsku sezonu proljeće 2026. godine, javlja Anadolu.

Tim je stigao na vrh planine visok 8.848,86 metara (29.031 stopu) u 10:25 sati po lokalnom vremenu, nakon što su završili fiksiranje užadi na ruti, potvrdio je Khim Lal Gautam, koordinator terenskog ureda u baznom kampu Everesta.

Nakon što je ruta otvorena, očekuje se da će 492 penjača koji su dobili dozvole za ovu sezonu, zajedno sa svojim vodičima, početi da se kreću prema višim kampovima u sklopu priprema za pokušaje uspona na najvišu planinu svijeta.

Ovogodišnja ruta ka vrhu otvorena je pet dana kasnije nego tokom proljetne sezone 2025. godine, kada su Šerpe završili posao 9. maja.

Tradicionalno, Udruženje operatera ekspedicija Nepala odgovorno je za fiksiranje užadi od kampa II do vrha, dok Komitet za kontrolu zagađenja Sagarmatha čisti rutu od baznog kampa Everesta do kampa II.

Ove godine, iskusne Šerpe poznati kao „doktori za ledopade“ (Icefall Doctors), koji rade za Komitet za kontrolu zagađenja Sagarmatha, bili su prisiljeni odložiti operacije na dvije sedmice nakon što se masivni serak – veliki blok ili zid nestabilnog glečerskog leda – srušio na rutu prema kampu I.

Tim je čekao da se ledena masa otopi prije postavljanja ljestvi preko pukotina i ponovnog otvaranja pristupa kampu I kroz opasnu dionicu ledopada Khumbu.

Podaci koje je prikupio Odjel za turizam Nepala pokazuju da su tri planinska vodiča uključena u ekspedicije na Everest poginula otkako je sezona penjanja počela u martu.

Odjel je saopštio da je rekordnih 492 penjača dobilo dozvole za ekspedicije na Everest ovog proljeća, uprkos tome što je vlada povećala naknade za penjanje.

Prema revidiranoj strukturi naknada, strani penjači sada moraju platiti 15.000 dolara za dozvolu za penjanje na Everest.

Dambar Parajuli izjavio je da je najveći broj izdatih dozvola s nepalske strane uslijedio nakon što je Kina obustavila komercijalne ekspedicije na planini.

Mount Everest, koji se nalazi na granici između Nepala i Kine, privlači stotine penjača svake godine tokom proljetne sezone penjanja, a rute za uspon dostupne su s obje strane planine.