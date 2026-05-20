Istanbul je jedan od najvećih evropskih fudbalskih gradova, kazao je predsjednik UEFA-e

Čeferin: Turska je dokazala da može organizovati najveća evropska fudbalska finala Istanbul je jedan od najvećih evropskih fudbalskih gradova, kazao je predsjednik UEFA-e

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin rekao je da je domaćinstvo tri UEFA finala u Turskoj od 2019. godine dokazalo sposobnost zemlje da uspješno organizuje velike evropske fudbalske događaje.

U ekskluzivnom intervjuu za Anadolu, Čeferin je rekao da Tursku ne treba smatrati fudbalskom nacijom u nastajanju, već velikom silom.

"Kada dođete ovdje, vidite stadione, klubove, navijače, pažnju medija, posvećenost vlade i federacije - svi pravi sastojci su tu", rekao je.

"Ali prije svega, osjećate autentičnu fudbalsku groznicu. U Turskoj je fudbal važan svaki dan, ne samo na dane utakmica. To je vaša velika snaga, ali je i ogromna odgovornost", dodao je.

Čeferin je pohvalio svoj odnos s Turskim fudbalskim savezom (TFF), opisujući ga kao profesionalan i konstruktivan.

"Vaš predsjednik Ibrahim Haciosmanoglu je neko koga veoma cijenim, ne samo zbog ozbiljnosti i odlučnosti koju je pokazao u rješavanju pitanja vezanih za integritet u turskom fudbalu, već i zbog iskrenosti i topline koju unosi u svoju ulogu", rekao je.

"On jasno razumije da su transparentnost i odgovornost ključni za kredibilitet igre, a njegovi napori pomažu u vraćanju povjerenja u proces za klubove, igrače, sudije i navijače."

- Uspon Turske kao glavnog domaćina fudbala -

Govoreći o organizaciji UEFA Superkupa 2019. i finala Lige prvaka 2023. u Turskoj, Čeferin je poručio da se UEFA ne bi više puta vraćala Istanbulu da nema puno povjerenje u grad i Turski fudbalski savez.

"Superkup 2019., finale Lige prvaka 2023., a sada i finale Evropske lige 2026. na Besiktas Parku - dokaz su da Turska može organizovati velike UEFA događaje", rekao je.

"Transport, sigurnost, protok navijača te dolazak i odlazak sa stadiona su područja u kojima još uvijek možemo poboljšati cjelokupno iskustvo navijača. Ali opći zaključak je pozitivan."

Nazvao je Istanbul "jednim od najvećih evropskih fudbalskih gradova", rekavši da je "uvijek zadovoljstvo vratiti se ovdje".

- EURO 2032 i stadionska infrastruktura -

Čeferin je pohvalio i infrastrukturu kada su u pitanju stadioni Turske uoči zajedničkog UEFA EURO 2032 s Italijom.

"Mnoge zemlje u Evropi već 20 godina pričaju o novim stadionima, a onda se ništa ne događa", rekao je.

"Turska je ispunila obećanja i izgradila odlične objekte. To čini veliku razliku. Vaša zemlja je to prepoznala i stekla ozbiljnu prednost nad mnogim evropskim zemljama."

- Očekivanja za Tursku na Svjetskom prvenstvu 2026. -

Čeferin je rekao da Turska nije trebala čekati 24 godine da se vrati na Svjetsko prvenstvo u fudbalu i očekuje da će nacionalni tim biti veoma motivisan na turniru 2026.

"Sada zadatak nije samo učestvovati, već i ponašati se kao tim koji tamo pripada. Budite hrabri i budite konkurentni", rekao je.

"Očekujem da budete tim protiv kojeg niko neće htjeti igrati."

- Čeferin hvali turski vezni red -

Na pitanje koji su ga turski igrači najviše impresionirali, Čeferin je pohvalio kvalitet veznog reda reprezentacije.

"Vrlo malo timova na svijetu ima tako talentovani vezni red kao što ga ima Turska", rekao je.

Arda Guler i Kenan Yildiz "su izuzetni talenti i sadašnjost i budućnost evropskog fudbala", dodao je, dok Hakan Calhanoglu "donosi autoritet i iskustvo".

- Turski klubovi pozvani da traže dosljednost u Evropi -

Čeferin je rekao da bi turski klubovi trebali težiti održivom uspjehu u Evropi, a ne izolovanim dostignućima.

"Povratak Galatasaraya u centar pažnje velikih evropskih klubova je važan signal. Galatasaray je pokazao ambiciju: osvojili su četvrtu uzastopnu titulu Superlige i stigli do osmine finala Lige prvaka", rekao je.

"Turski klubovi ne bi trebali biti zadovoljni emocionalnim pobjedama ili jednom velikom noći. Moraju biti protagonisti u UEFA takmičenjima svake godine, uključujući Ligu prvaka."

Pohvalio je i nedavne evropske nastupe Galatasaraya, Fenerbahcea, Besiktasa, Istanbul Basaksehira i Sivasspora.

- Strpljenje i dugoročno planiranje u turskom fudbalu -

"Napredak je postignut, ali sljedeći korak je teži: takmičiti se svake godine, a da se to ne tretira kao čudo", rekao je.

Čeferin je opisao nestrpljivost kao glavnu slabost turskog fudbala, rekavši da se previše odluka donosi emocionalno i da previše klubova i dalje razmišlja kratkoročno.

"Ako Turska želi napraviti sljedeći korak, nije dovoljno kupovati poznate igrače ili graditi impresivne stadione", rekao je.

"Potrebne su vam akademije, treniranje, suđenje, finansijska disciplina i ženski fudbal. Ulaganje u mlade je uvijek najbolja opcija."