Recep Tayyip Erdogan sastat će se s 32 šefa država i vlada, uključujući predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, britanskog premijera Starmera, njemačkog kancelara Merza i italijansku premijerku Meloni

Turski predsjednik Erdogan će ugostiti svjetske lidere na samitu NATO-a Recep Tayyip Erdogan sastat će se s 32 šefa država i vlada, uključujući predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, britanskog premijera Starmera, njemačkog kancelara Merza i italijansku premijerku Meloni

ANKARA (AA) - Zafer Fatih Beyaz -



Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ugostit će šefove država i vlada na 36. samitu šefova država i vlada NATO-a, javlja Anadolu.

Erdogan će se sastati s 32 šefa država i vlada u Predsjedničkom kompleksu u Ankari 7. i 8. jula.

Predsjednik Turske će se sastati s liderima, uključujući predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, finskog predsjednika Alexandera Stubba, slovačkog predsjednika Petera Pellegrinija, britanskog premijera Keira Starmera, njemačkog kancelara Friedricha Merza i italijansku premijerku Giorgiju Meloni.



Erdogan će se sastati i s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, albanskim premijerom Edijem Ramom, bugarskim premijerom Rumenom Radevom, crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom i predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom.

Očekuje se da će Erdogan održati sastanak nasamo i zajedničku konferenciju za novinare s američkim predsjednikom Trumpom 7. jula.

Erdogan i njegova supruga Emine će uveče 7. jula prirediti večeru u Predsjedničkoj palati u čast šefova država i vlada i njihovih supružnika.

Erdogan će 8. jula pozdraviti lidere po njihovom dolasku na mjesto događaja, a bit će snimljena i porodična fotografija.



Nakon uvodnog govora generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea, Erdogan i lideri će održati govore na sastanku.

Nakon sastanka, turski predsjednik, američki predsjednik Trump i neki drugi lideri održat će odvojene konferencije za novinare u Nacionalnoj izložbenoj dvorani Bestepe.

Na samitu, na kojem će se procijeniti koraci poduzeti u kontekstu odluke o povećanju ulaganja u odbranu i napori Alijanse u oblasti odvraćanja i odbrane iz perspektive 360 ​​stepeni, lideri će razmijeniti i mišljenja na strateškom nivou o prijetnjama, rizicima i izazovima s kojima se suočava evroatlantski region.

Samitu, koji će se baviti situacijom u Ukrajini i nedavnim događajima na jugu Alijanse, prisustvovat će šefovi država i vlada 32 zemlje članice NATO-a, kao i skoro 100 ministara, brojni visokopozicionirani diplomati, predstavnici međunarodnih organizacija i pozvani gosti.